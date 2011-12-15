"تطوير لخدمات النقل": أكثر من 7450 حافلة انطلقت لتقديم خدمة النقل المدرسي

عقدت الشركة 37 لقاءً مع المتعهدين في جميع مناطق المملكة قبل بداية الفصل الثاني

أطلقت شركة تطوير لخدمات النقل (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي)، حافلاتها لتقديم خدمة النقل المدرسي للفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ للطلاب والطالبات المحصنين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجهّزت أكثر من 6.500 حافلة للتعليم العام، وما يقارب 850 حافلة لذوي الإعاقة. وتؤكد جاهزيتها للخدمة بجولات المراقبين الميدانيين لإجراء عمليات فحص شاملة ودقيقة.

وعقدت الشركة 37 لقاءً مع المتعهدين في جميع مناطق المملكة قبل بداية الفصل الثاني؛ من أجل التأكد من تشغيل الخدمة بجودة عالية؛ لضمان راحة وسلامة الطلاب والطالبات، كما عملت من خلال 230 مراقبًا في الميدان على زيارة ما يقارب 5.000 مدرسة، ومعالجة أكثر من 15 ألف ملاحظة رُصدت.

وتولي الشركة معايير الأمن والسلامة اهتمامًا بالغًا؛ حيث حدث نظام استبعاد السائقين وأضيفت بعض البنود التي رُصد بها عدد من الملاحظات على السائقين، واستبعدوا فورًا، واستقطبت كفاءات تشغيلية للحافلات على أعلى مستوى.

وتطبيقًا لإجراءات السلامة، تلتزم الشركة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتأكد من تطبيقها على السائقين والحافلات؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتسعى الشركة إلى دعم جهود وزارة التعليم في توفير خدمة نقل مدرسي عالية الجودة؛ لذلك خُصص أكثر من 10 قنوات لاستقبال الاستفسارات والبلاغات؛ حيث استقبل 3.000 بلاغ ميداني منذ بداية العام الدراسي عولجت جميعًا، وتم التأكد من إغلاقها؛ في حين استقبلت قنوات التواصل مع مركز رعاية العملاء أكثر من 100 ألف استفسار، من بينها بلاغات عولجت بنسبة 98%.