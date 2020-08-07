4 مخططات بمكة خارج تغطية الاتصالات والإنترنت.. والأهالي: إلى متى؟

أكدوا أن الأبراج المتنقلة قد تكون حلاً مؤقتاً في ظل غياب الثابتة لسنوات

اشتكى عدد من سكان مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، والواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل المؤدي للمسجد الحرام، من انعدام خدمة الاتصال والإنترنت، برغم الكثافة السكانية، وما تحتضنه من جهات حكومية وأهلية وأخرى جارٍ العمل على إنشائها؛ وسط مطالبات من السكان بتوفير خدمة الاتصال والإنترنت معاً على وجه السرعة.

وأشار السكان في شكواهم إلى أن أصواتهم لم تجد صدى على مدى السنوات الماضية، في الحصول على الخدمة وتغطية المخططات كافة بشبكة اتصالات سواء متنقلة أو ثابتة.

وطالب السكان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بضرورة إلزام الثلاث شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، بضرورة الالتفات لمخططاتهم وتوفير الخدمة التي من خلالها يستطيعون التواصل مع العالم، فضلاً عن حاجتهم الماسّة بوجود الإنترنت الذي أصبح أمراً ضرورياً لإنجاز بعض المعاملات الحكومية، كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى.