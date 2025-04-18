الطائف تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"
إجمالي الأعداد المسجلة فيها يصل إلى 97 حالة
شهدت الطائف، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة، محتلة المركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.
وظلّ عدد حالات التعافي في الطائف ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 81 حالة.
الطائف
فيروس كورونا الجديد
الطائف تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"
فهد العتيبي
سبق
2020-04-18
شهدت الطائف، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة، محتلة المركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.
وظلّ عدد حالات التعافي في الطائف ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 81 حالة.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:01 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:30 PM
الطائف تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"
إجمالي الأعداد المسجلة فيها يصل إلى 97 حالة
شهدت الطائف، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة، محتلة المركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.
وظلّ عدد حالات التعافي في الطائف ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 81 حالة.