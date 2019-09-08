النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن زرعة": السعودية تمتلك كفاءات كبيرة في مجال العلاج الطبيعي

قال: احتفاؤنا باليوم العالمي لهذه المهنة تقدير كبير للعاملين فيها

قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، عبدالله بن حمد بن زرعة، إن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي مناسبة مهمة لإظهار التقدير بطرق مبتكرة ومختلفة.

وأضاف: أن "العلاج الطبيعي مهنة سامية جدًا، ويكفي أنها تمثل مصدر أمل لإعادة الحركة والحيوية والنشاط والمعاني الإيجابية لحياة الناس الذين تعرضوا للإصابة من نوع ما، أو فقدوا الحركة لأي سبب من الأسباب، وهذا التخصص المهم والمتميز سيمكن هؤلاء الناس من استعادة حركتهم وعافيتهم ومشيهم وتنفسهم بالشكل الطبيعي".

وتابع: أن "تخصص العلاج الطبيعي من أهم التخصصات التي تتعلق بصحة الإنسان، ولا شك التخصص يكمل تخصصات أخرى مهمة في مجال الطب والطب التأهيلي والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج المهني، كل هذه الممارسات تعزز وتقوي من عملية استشفاء المرضى، وأيضًا مجال مهم للوقاية من الإصابات، والإصابات الرياضية وخلافه، فالاحتفاء بهذا اليوم هو إبراز للجهود التي من خلالها نحتفي بهذه المهنة على مدار السنة، فهو عمل شريف ومهنة متخصصة ودقيقة لها فوائد عديدة على الفرد والمجتمع، وبالتالي احتفاؤنا باليوم العالمي هو تأصيل وتقديرنا الكبير لهذه المهنة العظيمة".

وقال "ابن زرعة": إن "هذه المهنة أم العلاج الطبيعي فعلاً، ولا فلا مهنة قد تتعدى كونها مهنًا تمارس لتلقي الأجر معين، لكونها مهنة سامية إنسانية تسعى إلى تمكين الناس لاستعادة صحتهم وحيويتهم، واستعادة معاني الأمل للناس الذين فقدوا القدرة على الحركة".

وهنأ "ابن زرعة"، الوطن لوجود نخبة من الكفاءات السعودية الشابة من الجنسين والتي أسهمت بأعمال إنسانية، ومعجزات في سبيل رعاية المرضى كبار وصغار وأطفال، ورجال ونساء، وأحالوا أوضاعهم الصحية من أوضاع كانت صعبة جدًا إلى أوضاع أشبه بالطبيعية، بفضل اجتهادهم وعزيمتهم وإصرارهم باكتساب أفضل الممارسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن زرعة": السعودية تمتلك كفاءات كبيرة في مجال العلاج الطبيعي
سبق

قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، عبدالله بن حمد بن زرعة، إن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي مناسبة مهمة لإظهار التقدير بطرق مبتكرة ومختلفة.

وأضاف: أن "العلاج الطبيعي مهنة سامية جدًا، ويكفي أنها تمثل مصدر أمل لإعادة الحركة والحيوية والنشاط والمعاني الإيجابية لحياة الناس الذين تعرضوا للإصابة من نوع ما، أو فقدوا الحركة لأي سبب من الأسباب، وهذا التخصص المهم والمتميز سيمكن هؤلاء الناس من استعادة حركتهم وعافيتهم ومشيهم وتنفسهم بالشكل الطبيعي".

وتابع: أن "تخصص العلاج الطبيعي من أهم التخصصات التي تتعلق بصحة الإنسان، ولا شك التخصص يكمل تخصصات أخرى مهمة في مجال الطب والطب التأهيلي والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج المهني، كل هذه الممارسات تعزز وتقوي من عملية استشفاء المرضى، وأيضًا مجال مهم للوقاية من الإصابات، والإصابات الرياضية وخلافه، فالاحتفاء بهذا اليوم هو إبراز للجهود التي من خلالها نحتفي بهذه المهنة على مدار السنة، فهو عمل شريف ومهنة متخصصة ودقيقة لها فوائد عديدة على الفرد والمجتمع، وبالتالي احتفاؤنا باليوم العالمي هو تأصيل وتقديرنا الكبير لهذه المهنة العظيمة".

وقال "ابن زرعة": إن "هذه المهنة أم العلاج الطبيعي فعلاً، ولا فلا مهنة قد تتعدى كونها مهنًا تمارس لتلقي الأجر معين، لكونها مهنة سامية إنسانية تسعى إلى تمكين الناس لاستعادة صحتهم وحيويتهم، واستعادة معاني الأمل للناس الذين فقدوا القدرة على الحركة".

وهنأ "ابن زرعة"، الوطن لوجود نخبة من الكفاءات السعودية الشابة من الجنسين والتي أسهمت بأعمال إنسانية، ومعجزات في سبيل رعاية المرضى كبار وصغار وأطفال، ورجال ونساء، وأحالوا أوضاعهم الصحية من أوضاع كانت صعبة جدًا إلى أوضاع أشبه بالطبيعية، بفضل اجتهادهم وعزيمتهم وإصرارهم باكتساب أفضل الممارسات.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:15 PM

"ابن زرعة": السعودية تمتلك كفاءات كبيرة في مجال العلاج الطبيعي

قال: احتفاؤنا باليوم العالمي لهذه المهنة تقدير كبير للعاملين فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
773

قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، عبدالله بن حمد بن زرعة، إن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي مناسبة مهمة لإظهار التقدير بطرق مبتكرة ومختلفة.

وأضاف: أن "العلاج الطبيعي مهنة سامية جدًا، ويكفي أنها تمثل مصدر أمل لإعادة الحركة والحيوية والنشاط والمعاني الإيجابية لحياة الناس الذين تعرضوا للإصابة من نوع ما، أو فقدوا الحركة لأي سبب من الأسباب، وهذا التخصص المهم والمتميز سيمكن هؤلاء الناس من استعادة حركتهم وعافيتهم ومشيهم وتنفسهم بالشكل الطبيعي".

وتابع: أن "تخصص العلاج الطبيعي من أهم التخصصات التي تتعلق بصحة الإنسان، ولا شك التخصص يكمل تخصصات أخرى مهمة في مجال الطب والطب التأهيلي والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج المهني، كل هذه الممارسات تعزز وتقوي من عملية استشفاء المرضى، وأيضًا مجال مهم للوقاية من الإصابات، والإصابات الرياضية وخلافه، فالاحتفاء بهذا اليوم هو إبراز للجهود التي من خلالها نحتفي بهذه المهنة على مدار السنة، فهو عمل شريف ومهنة متخصصة ودقيقة لها فوائد عديدة على الفرد والمجتمع، وبالتالي احتفاؤنا باليوم العالمي هو تأصيل وتقديرنا الكبير لهذه المهنة العظيمة".

وقال "ابن زرعة": إن "هذه المهنة أم العلاج الطبيعي فعلاً، ولا فلا مهنة قد تتعدى كونها مهنًا تمارس لتلقي الأجر معين، لكونها مهنة سامية إنسانية تسعى إلى تمكين الناس لاستعادة صحتهم وحيويتهم، واستعادة معاني الأمل للناس الذين فقدوا القدرة على الحركة".

وهنأ "ابن زرعة"، الوطن لوجود نخبة من الكفاءات السعودية الشابة من الجنسين والتي أسهمت بأعمال إنسانية، ومعجزات في سبيل رعاية المرضى كبار وصغار وأطفال، ورجال ونساء، وأحالوا أوضاعهم الصحية من أوضاع كانت صعبة جدًا إلى أوضاع أشبه بالطبيعية، بفضل اجتهادهم وعزيمتهم وإصرارهم باكتساب أفضل الممارسات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,092
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,577
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,480
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,935

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة