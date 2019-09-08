"ابن زرعة": السعودية تمتلك كفاءات كبيرة في مجال العلاج الطبيعي

قال: احتفاؤنا باليوم العالمي لهذه المهنة تقدير كبير للعاملين فيها

قال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، عبدالله بن حمد بن زرعة، إن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي مناسبة مهمة لإظهار التقدير بطرق مبتكرة ومختلفة.

وأضاف: أن "العلاج الطبيعي مهنة سامية جدًا، ويكفي أنها تمثل مصدر أمل لإعادة الحركة والحيوية والنشاط والمعاني الإيجابية لحياة الناس الذين تعرضوا للإصابة من نوع ما، أو فقدوا الحركة لأي سبب من الأسباب، وهذا التخصص المهم والمتميز سيمكن هؤلاء الناس من استعادة حركتهم وعافيتهم ومشيهم وتنفسهم بالشكل الطبيعي".

وتابع: أن "تخصص العلاج الطبيعي من أهم التخصصات التي تتعلق بصحة الإنسان، ولا شك التخصص يكمل تخصصات أخرى مهمة في مجال الطب والطب التأهيلي والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج المهني، كل هذه الممارسات تعزز وتقوي من عملية استشفاء المرضى، وأيضًا مجال مهم للوقاية من الإصابات، والإصابات الرياضية وخلافه، فالاحتفاء بهذا اليوم هو إبراز للجهود التي من خلالها نحتفي بهذه المهنة على مدار السنة، فهو عمل شريف ومهنة متخصصة ودقيقة لها فوائد عديدة على الفرد والمجتمع، وبالتالي احتفاؤنا باليوم العالمي هو تأصيل وتقديرنا الكبير لهذه المهنة العظيمة".

وقال "ابن زرعة": إن "هذه المهنة أم العلاج الطبيعي فعلاً، ولا فلا مهنة قد تتعدى كونها مهنًا تمارس لتلقي الأجر معين، لكونها مهنة سامية إنسانية تسعى إلى تمكين الناس لاستعادة صحتهم وحيويتهم، واستعادة معاني الأمل للناس الذين فقدوا القدرة على الحركة".

وهنأ "ابن زرعة"، الوطن لوجود نخبة من الكفاءات السعودية الشابة من الجنسين والتي أسهمت بأعمال إنسانية، ومعجزات في سبيل رعاية المرضى كبار وصغار وأطفال، ورجال ونساء، وأحالوا أوضاعهم الصحية من أوضاع كانت صعبة جدًا إلى أوضاع أشبه بالطبيعية، بفضل اجتهادهم وعزيمتهم وإصرارهم باكتساب أفضل الممارسات.