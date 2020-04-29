شرطة الرياض: القبض على مواطن يفاخر بحيازته المسكر والمجاهرة بالمعصية

يتحدَّث بألفاظ منافية للآداب العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته المسكر، والمجاهرة بالمعصية، ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.