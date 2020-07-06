أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين
قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.
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أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-06
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:36 AM
أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين
قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.