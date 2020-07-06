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أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين

قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:36 AM

أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين

قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.

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