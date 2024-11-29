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فعاليات "خلّوها" تمتع زوار موسم الرياض 2021 بروائع الشعر النبطي

معاني المحاورة بين الشعراء تناولت الثناء على القيادة وأهمية حماية الوطن

أحيا عدد من شعراء القلطة الأمسية الثالثة من محاورات منطقة "خلّوها"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وسط تفاعل كبير من جمهور هذا الموروث الشعري الذين اكتظت بهم ساحات الفعالية.

وتناولت معاني المحاورة بين الشعراء المشاركين في الأمسية اللحمة الوطنية، والثناء على القيادة، وأهمية الدفاع عن الوطن في مختلف الميادين، كما استمتع الحضور بمعاني الردّ الطريفة بين الشعراء.

من جهة أخرى، أتاحت اللجنة المنظمة لفعالية "خلّوها" الفرصة لمشاركة بعض الشعراء الخليجيين الذين اشتُهروا في ميادين المحاورة.

وتأتي فعالية "خلّوها" بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ومشاركة وزارة الثقافة، التي انطلقت الخميس الماضي، وتركز على التراث الفني والفعاليات الشعرية، وتستقطب الشعراء ومحبي الشعر النبطي بمسابقات فريدة.

وتتضمّن المنطقة عدة فعاليات ثقافية وتراثية جاذبة لمحبي الشعر، تقدمها عبر منطقة "الرِّديَّة"، التي تحتوي على مسرح رئيس لعروض الرديّة بحضور أبرز الشعراء النبطيين، وعروض الرقصات الشعبية العامة، إضافة إلى منطقة "المجلاس" بتصميمها الشعبي لديوانياتها.

وتضم منطقة "خلّوها" أيضًا فعالية "فلة حجاج" التي تتيح للزوار المهتمين بالشعر من جميع الأعمار خوض تجارب حية ومتنوعة، منها: الشاعر الصغير، ومنصة الشعراء التجريبية "تجارب ومواهب"، إلى جانب تخصيص عروض تفاعلية ومنطقة مخصصة للأطفال لعرض مواهبهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فعاليات "خلّوها" تمتع زوار موسم الرياض 2021 بروائع الشعر النبطي
سبق

أحيا عدد من شعراء القلطة الأمسية الثالثة من محاورات منطقة "خلّوها"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وسط تفاعل كبير من جمهور هذا الموروث الشعري الذين اكتظت بهم ساحات الفعالية.

وتناولت معاني المحاورة بين الشعراء المشاركين في الأمسية اللحمة الوطنية، والثناء على القيادة، وأهمية الدفاع عن الوطن في مختلف الميادين، كما استمتع الحضور بمعاني الردّ الطريفة بين الشعراء.

من جهة أخرى، أتاحت اللجنة المنظمة لفعالية "خلّوها" الفرصة لمشاركة بعض الشعراء الخليجيين الذين اشتُهروا في ميادين المحاورة.

وتأتي فعالية "خلّوها" بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ومشاركة وزارة الثقافة، التي انطلقت الخميس الماضي، وتركز على التراث الفني والفعاليات الشعرية، وتستقطب الشعراء ومحبي الشعر النبطي بمسابقات فريدة.

وتتضمّن المنطقة عدة فعاليات ثقافية وتراثية جاذبة لمحبي الشعر، تقدمها عبر منطقة "الرِّديَّة"، التي تحتوي على مسرح رئيس لعروض الرديّة بحضور أبرز الشعراء النبطيين، وعروض الرقصات الشعبية العامة، إضافة إلى منطقة "المجلاس" بتصميمها الشعبي لديوانياتها.

وتضم منطقة "خلّوها" أيضًا فعالية "فلة حجاج" التي تتيح للزوار المهتمين بالشعر من جميع الأعمار خوض تجارب حية ومتنوعة، منها: الشاعر الصغير، ومنصة الشعراء التجريبية "تجارب ومواهب"، إلى جانب تخصيص عروض تفاعلية ومنطقة مخصصة للأطفال لعرض مواهبهم.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:05 PM

فعاليات "خلّوها" تمتع زوار موسم الرياض 2021 بروائع الشعر النبطي

معاني المحاورة بين الشعراء تناولت الثناء على القيادة وأهمية حماية الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحيا عدد من شعراء القلطة الأمسية الثالثة من محاورات منطقة "خلّوها"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وسط تفاعل كبير من جمهور هذا الموروث الشعري الذين اكتظت بهم ساحات الفعالية.

وتناولت معاني المحاورة بين الشعراء المشاركين في الأمسية اللحمة الوطنية، والثناء على القيادة، وأهمية الدفاع عن الوطن في مختلف الميادين، كما استمتع الحضور بمعاني الردّ الطريفة بين الشعراء.

من جهة أخرى، أتاحت اللجنة المنظمة لفعالية "خلّوها" الفرصة لمشاركة بعض الشعراء الخليجيين الذين اشتُهروا في ميادين المحاورة.

وتأتي فعالية "خلّوها" بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ومشاركة وزارة الثقافة، التي انطلقت الخميس الماضي، وتركز على التراث الفني والفعاليات الشعرية، وتستقطب الشعراء ومحبي الشعر النبطي بمسابقات فريدة.

وتتضمّن المنطقة عدة فعاليات ثقافية وتراثية جاذبة لمحبي الشعر، تقدمها عبر منطقة "الرِّديَّة"، التي تحتوي على مسرح رئيس لعروض الرديّة بحضور أبرز الشعراء النبطيين، وعروض الرقصات الشعبية العامة، إضافة إلى منطقة "المجلاس" بتصميمها الشعبي لديوانياتها.

وتضم منطقة "خلّوها" أيضًا فعالية "فلة حجاج" التي تتيح للزوار المهتمين بالشعر من جميع الأعمار خوض تجارب حية ومتنوعة، منها: الشاعر الصغير، ومنصة الشعراء التجريبية "تجارب ومواهب"، إلى جانب تخصيص عروض تفاعلية ومنطقة مخصصة للأطفال لعرض مواهبهم.

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