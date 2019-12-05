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بعد 30 عاماً من مغادرته.. طلاب بتبوك يحتفلون بمعلمهم قادماً من مصر.. القصة كاملة

استضافوه اليوم عبر تأشيرة زيارة في مبادرة تجسد معاني الوفاء

بعد ٣٠ عاماً من مغادرته تبوك إلى بلده مصر، عاد اليوم معلم الفيزياء يسري زيدان إلى المملكة، ولكن هذه المرة في ضيافة طلابه بثانوية حالة عمار بمنطقة تبوك عام ١٤١٤ هـ، في مبادرة تجسد أسمى معاني الوفاء في احترام المعلم وتقديره.

القصة رواها طالبه "سطام مشهور الأيداء" لـ"سبق" قائلاً: "حين سافر لمصر بحثاً عن المعلم الذي زرع فيهم العلم والمعرفة والإخلاص، ولا تزال نبرات صوته وكأنها اليوم، وصل للإسكندرية، وبالسؤال وجد معلمهم المخلص يحتفظ بذكريات حالة عمار والسعودية التي يصفها ببلده الثاني".

ويقول "الأيداء": "حين استددلت على الأستاذ يسري غمرني بكرمه ولطفه كما هم أهل مصر دائماً، ثم قررت أنا وزملائي أن نستقدمه بتأشيرة زيارة عن طريق نظام أبشر، وبالفعل أنهينا الإجراءات، ووصل اليوم عبر مطار تبوك الدولي، ورافقني في هذه المبادرة زملائي طلاب المعلم، وهم: عبدالرحمن محمد البلوي، وعبدالرحمن علي العطوي، وفيصل العرجان، ومحمد فالح القحم".


وقال المعلم يسري لـ"سبق": "إنه موقف نبيل بداية من زيارة طلابي بمصر التي كانت مفاجأة لي، والتي تشرفت بعد هذه السنوات بهم، وصولاً إلى هذا التقدير الكبير الذي لمسته منهم حين وصلت للسعودية بلدي الثاني الذي أسأل الله تعالى أن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته وشعبه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 30 عاماً من مغادرته.. طلاب بتبوك يحتفلون بمعلمهم قادماً من مصر.. القصة كاملة
سبق

بعد ٣٠ عاماً من مغادرته تبوك إلى بلده مصر، عاد اليوم معلم الفيزياء يسري زيدان إلى المملكة، ولكن هذه المرة في ضيافة طلابه بثانوية حالة عمار بمنطقة تبوك عام ١٤١٤ هـ، في مبادرة تجسد أسمى معاني الوفاء في احترام المعلم وتقديره.

القصة رواها طالبه "سطام مشهور الأيداء" لـ"سبق" قائلاً: "حين سافر لمصر بحثاً عن المعلم الذي زرع فيهم العلم والمعرفة والإخلاص، ولا تزال نبرات صوته وكأنها اليوم، وصل للإسكندرية، وبالسؤال وجد معلمهم المخلص يحتفظ بذكريات حالة عمار والسعودية التي يصفها ببلده الثاني".

ويقول "الأيداء": "حين استددلت على الأستاذ يسري غمرني بكرمه ولطفه كما هم أهل مصر دائماً، ثم قررت أنا وزملائي أن نستقدمه بتأشيرة زيارة عن طريق نظام أبشر، وبالفعل أنهينا الإجراءات، ووصل اليوم عبر مطار تبوك الدولي، ورافقني في هذه المبادرة زملائي طلاب المعلم، وهم: عبدالرحمن محمد البلوي، وعبدالرحمن علي العطوي، وفيصل العرجان، ومحمد فالح القحم".


وقال المعلم يسري لـ"سبق": "إنه موقف نبيل بداية من زيارة طلابي بمصر التي كانت مفاجأة لي، والتي تشرفت بعد هذه السنوات بهم، وصولاً إلى هذا التقدير الكبير الذي لمسته منهم حين وصلت للسعودية بلدي الثاني الذي أسأل الله تعالى أن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته وشعبه".

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:10 AM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:38 AM

بعد 30 عاماً من مغادرته.. طلاب بتبوك يحتفلون بمعلمهم قادماً من مصر.. القصة كاملة

استضافوه اليوم عبر تأشيرة زيارة في مبادرة تجسد معاني الوفاء

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
7,431

بعد ٣٠ عاماً من مغادرته تبوك إلى بلده مصر، عاد اليوم معلم الفيزياء يسري زيدان إلى المملكة، ولكن هذه المرة في ضيافة طلابه بثانوية حالة عمار بمنطقة تبوك عام ١٤١٤ هـ، في مبادرة تجسد أسمى معاني الوفاء في احترام المعلم وتقديره.

القصة رواها طالبه "سطام مشهور الأيداء" لـ"سبق" قائلاً: "حين سافر لمصر بحثاً عن المعلم الذي زرع فيهم العلم والمعرفة والإخلاص، ولا تزال نبرات صوته وكأنها اليوم، وصل للإسكندرية، وبالسؤال وجد معلمهم المخلص يحتفظ بذكريات حالة عمار والسعودية التي يصفها ببلده الثاني".

ويقول "الأيداء": "حين استددلت على الأستاذ يسري غمرني بكرمه ولطفه كما هم أهل مصر دائماً، ثم قررت أنا وزملائي أن نستقدمه بتأشيرة زيارة عن طريق نظام أبشر، وبالفعل أنهينا الإجراءات، ووصل اليوم عبر مطار تبوك الدولي، ورافقني في هذه المبادرة زملائي طلاب المعلم، وهم: عبدالرحمن محمد البلوي، وعبدالرحمن علي العطوي، وفيصل العرجان، ومحمد فالح القحم".


وقال المعلم يسري لـ"سبق": "إنه موقف نبيل بداية من زيارة طلابي بمصر التي كانت مفاجأة لي، والتي تشرفت بعد هذه السنوات بهم، وصولاً إلى هذا التقدير الكبير الذي لمسته منهم حين وصلت للسعودية بلدي الثاني الذي أسأل الله تعالى أن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته وشعبه".

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