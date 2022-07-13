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توقيع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة عالمية متخصصة في الطهي بالمملكة

بين مركز برنامج جودة الحياة وإحدى شركات التعليم والتطوير

وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون إستراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير، للتنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين"، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع، وزيادة عدد الطهاة في المملكة، وتطوير المطبخ السعودي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة فهد بن إبراهيم العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية.

يذكر أن المركز بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية 2020م ، فيما زار رئيس لجنة برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، المبتعثين العام الماضي لمتابعة مسيرتهم التحصيلية.

برنامج جودة الحياة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة عالمية متخصصة في الطهي بالمملكة
سبق

وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون إستراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير، للتنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين"، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع، وزيادة عدد الطهاة في المملكة، وتطوير المطبخ السعودي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة فهد بن إبراهيم العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية.

يذكر أن المركز بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية 2020م ، فيما زار رئيس لجنة برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، المبتعثين العام الماضي لمتابعة مسيرتهم التحصيلية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
01:15 PM

توقيع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة عالمية متخصصة في الطهي بالمملكة

بين مركز برنامج جودة الحياة وإحدى شركات التعليم والتطوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون إستراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير، للتنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين"، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع، وزيادة عدد الطهاة في المملكة، وتطوير المطبخ السعودي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة فهد بن إبراهيم العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية.

يذكر أن المركز بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية 2020م ، فيما زار رئيس لجنة برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، المبتعثين العام الماضي لمتابعة مسيرتهم التحصيلية.

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