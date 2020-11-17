اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.
"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي"
لكل المراحل والاصطفاف الصباحي في الـ7:15
اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.
اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي"
لكل المراحل والاصطفاف الصباحي في الـ7:15
اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.