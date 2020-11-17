اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ. وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-17 اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.

وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 02:05 PM

"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي" لكل المراحل والاصطفاف الصباحي في الـ7:15





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اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.

وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.