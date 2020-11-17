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"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي"

لكل المراحل والاصطفاف الصباحي في الـ7:15

اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

تعليم الأفلاج الدوام الشتوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي"
سبق

اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
02:05 PM

"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي"

لكل المراحل والاصطفاف الصباحي في الـ7:15

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.
وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

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