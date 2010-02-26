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الهلال يواصل تحضيراته .. وثلاثة لاعبين ينضمون للمنتخب السعودي

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريبًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين اللياقي والفني، إذ بدأ بتدريبات لياقية متنوّعة، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “خوان براون” تدريبات تكنيكية، تلاها مناورة على ثلث مساحة الملعب.

وواصل رباعي فريق الهلال الأول لكرة القدم حسن كادش، سلمان الفرج، نواف العابد وعمر خربين مساء اليوم برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقًا، حيث أدى سلمان الفرج تدريبات بالكرة ضمن برنامجه، على أن يشارك غدًا بالتدريبات الجماعية.

ويلتحق اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء يوم بعد غد الثلاثاء، فيما ينضم الثلاثي محمد جحفلي، عبدالله الزوري، محمد الشلهوب للمنتخب، بعد نهاية مران الفريق مساء الغد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواصل تحضيراته .. وثلاثة لاعبين ينضمون للمنتخب السعودي
سبق

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريبًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين اللياقي والفني، إذ بدأ بتدريبات لياقية متنوّعة، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “خوان براون” تدريبات تكنيكية، تلاها مناورة على ثلث مساحة الملعب.

وواصل رباعي فريق الهلال الأول لكرة القدم حسن كادش، سلمان الفرج، نواف العابد وعمر خربين مساء اليوم برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقًا، حيث أدى سلمان الفرج تدريبات بالكرة ضمن برنامجه، على أن يشارك غدًا بالتدريبات الجماعية.

ويلتحق اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء يوم بعد غد الثلاثاء، فيما ينضم الثلاثي محمد جحفلي، عبدالله الزوري، محمد الشلهوب للمنتخب، بعد نهاية مران الفريق مساء الغد.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
10:22 PM

الهلال يواصل تحضيراته .. وثلاثة لاعبين ينضمون للمنتخب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريبًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين اللياقي والفني، إذ بدأ بتدريبات لياقية متنوّعة، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “خوان براون” تدريبات تكنيكية، تلاها مناورة على ثلث مساحة الملعب.

وواصل رباعي فريق الهلال الأول لكرة القدم حسن كادش، سلمان الفرج، نواف العابد وعمر خربين مساء اليوم برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقًا، حيث أدى سلمان الفرج تدريبات بالكرة ضمن برنامجه، على أن يشارك غدًا بالتدريبات الجماعية.

ويلتحق اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء يوم بعد غد الثلاثاء، فيما ينضم الثلاثي محمد جحفلي، عبدالله الزوري، محمد الشلهوب للمنتخب، بعد نهاية مران الفريق مساء الغد.

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