أمير الشرقية للإعلاميين: نحتاج لإعلام صادق ينافح عن ديننا ووطننا

خاطب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز إعلاميي المنطقة ضيوف لقاء الاثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة بشخصية المواطن لا المسؤول وقال يحفظه الله: "أخاطبكم بلسان مواطن مسلم عربي سعودي له أسرة يحرص على أسرته ‏أن تتحلى بمكارم الأخلاق وأن تتربى على تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وأن تكون محمية بإذن الله من كل ما يشوبها من أي أمر" فأنتم أيها الإعلاميون نعول عليكم القيام بالدور الأكبر ‏في إيصال المعلومة بالشكل الذي يمليه عليكم دينكم وأمانتكم ووطنيتكم وعروبتكم "، مناشداً كافة الإعلاميين والإعلاميات الإخلاص لله عز وجل أولاً والخوف منه والحرص على كل ما يكتب أو ينشر سواء على الورق ‏أو في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الكتب أو في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة " . وأضاف: "يعلم الله أننا نبحث عن ما يهم هذا الوطن ويعلم الله أننا نبحث عن الحقيقة أينما وجدت ولا يضيرنا في أي قطاع من قطاعات الدولة أن يقال فلان أو هذه الجهات ‏لم تقم بعملها بل بالعكس كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- (بارك الله فيمن أهدى إليّ عيوبي)، وكل مسؤول في هذه المنطقة يتمثل بهذه المقولة، مبيناً يحفظه الله أن الطرح والنصيحة لها ثلاثة أسس، وهي اختيارالمكان المناسب والوقت المناسب والأسلوب المناسب"، فإذا توفرت هذه الثلاثة أركان سيستمع المتلقي وسيصغي وستقع موقعاً حسناً في الأذن وفي القلب". بحاجة لإعلام صادق وتابع: "نحن الآن في أشد الحاجة إلى الإعلام الصادق الذي ينافح عن ديننا أولاً وطننا ثانياً، فبلادكم تحتاجكم، وهي بحاجة لكل صوت ‏يستطيع أن يصل إلى أي مكان وتحتاج وجهة نظركم وتحتاجكم في كل مناحي الحياة في شتى شؤونها اليومية وشؤونها الخاصة في أطروحاتكم في ما تضعونه من أفكار، من رؤى، من آراء، كل هذه نتلقاها بشكل يومي وبعض الأحيان يمكن على مدار الساعة نتلقى ما يرد منكم ونتابعه بشكل حثيث، فبالتالي أتمنى من الجميع أن يبحث ‏عن الحقيقة ولا يبحث عن الفضيحة، وأن يتوخى الحذر كل الحذر فيما يطرح وأن يعرف أن هناك ‏من سيراجع وما يكتب لا يمحى بل سيبقى وما يسجل عبر الأثير سواء كان عن طريق التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق التواصل الاجتماعي سيبقى في السجل، وهذا السجل سيبقى معك إلى آخر العمر، فانظر ماذا تريد أن تحمل، هل تريد أن تحمل ‏وزر نقل خبر بمجرد أن يكون خبراً عاجلاً، وقد يكون هذا الخبر العاجل خبراً خاطئاً أو هل تريد أن تنتظر وأن لا تكون من ‏المرجفين، فبالتالي يكون لك مصداقية. أمانة تحملتموها وتابع: " كثير من الإعلاميين في العالم وكثير من الإعلاميين الذين مروا على وسائل الإعلام المختلفة في عصور مختلفة ‏وسجلت كلماتهم سواء في كتب أو على أشرطة أو في أي طريقة أو وسيلة من وسائل النقل لا تزال كتبهم وكلماتهم مدونة وستبقى إلى نهاية العالم، ‏فبالتالي هذه الأمانة تحملتموها، وهذا الدرب الذي سلكتموه لم تجبروا عليه ولم يفرض عليكم ولم ترغموا، فعليكم مخافة الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، وفي محارمنا وأن لا تجعلوا أموراً تبدو لكم مثيرة فتستعجلوا في بثها". وأبدى سعادته بمقترح رئيس تحرير جريدة اليوم سليمان أبا حسين حول وجود منتدى لإعلاميي الشرقية وطلب منه أن يقوم بإعداد مسودة لما طرح وسينظر فيها إيجابياً، كما أبدى تجاوبه مع مقترح إيجاد المجلس الإعلامي الشهري وتكريم رواد الإعلام في المنطقة الشرقية بشكل سنوي، والذي قدمه صالح العجرفي مدير إذاعة الدمام .

أمير الشرقية للإعلاميين: نحتاج لإعلام صادق ينافح عن ديننا ووطننا حامد العلي سبق 2018-02-20 خاطب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز إعلاميي المنطقة ضيوف لقاء الاثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة بشخصية المواطن لا المسؤول وقال يحفظه الله: "أخاطبكم بلسان مواطن مسلم عربي سعودي له أسرة يحرص على أسرته ‏أن تتحلى بمكارم الأخلاق وأن تتربى على تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وأن تكون محمية بإذن الله من كل ما يشوبها من أي أمر" فأنتم أيها الإعلاميون نعول عليكم القيام بالدور الأكبر ‏في إيصال المعلومة بالشكل الذي يمليه عليكم دينكم وأمانتكم ووطنيتكم وعروبتكم "، مناشداً كافة الإعلاميين والإعلاميات الإخلاص لله عز وجل أولاً والخوف منه والحرص على كل ما يكتب أو ينشر سواء على الورق ‏أو في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الكتب أو في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة " .



وأضاف: "يعلم الله أننا نبحث عن ما يهم هذا الوطن ويعلم الله أننا نبحث عن الحقيقة أينما وجدت ولا يضيرنا في أي قطاع من قطاعات الدولة أن يقال فلان أو هذه الجهات ‏لم تقم بعملها بل بالعكس كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- (بارك الله فيمن أهدى إليّ عيوبي)، وكل مسؤول في هذه المنطقة يتمثل بهذه المقولة، مبيناً يحفظه الله أن الطرح والنصيحة لها ثلاثة أسس، وهي اختيارالمكان المناسب والوقت المناسب والأسلوب المناسب"، فإذا توفرت هذه الثلاثة أركان سيستمع المتلقي وسيصغي وستقع موقعاً حسناً في الأذن وفي القلب".



بحاجة لإعلام صادق





وتابع: "نحن الآن في أشد الحاجة إلى الإعلام الصادق الذي ينافح عن ديننا أولاً وطننا ثانياً، فبلادكم تحتاجكم، وهي بحاجة لكل صوت ‏يستطيع أن يصل إلى أي مكان وتحتاج وجهة نظركم وتحتاجكم في كل مناحي الحياة في شتى شؤونها اليومية وشؤونها الخاصة في أطروحاتكم في ما تضعونه من أفكار، من رؤى، من آراء، كل هذه نتلقاها بشكل يومي وبعض الأحيان يمكن على مدار الساعة نتلقى ما يرد منكم ونتابعه بشكل حثيث، فبالتالي أتمنى من الجميع أن يبحث ‏عن الحقيقة ولا يبحث عن الفضيحة، وأن يتوخى الحذر كل الحذر فيما يطرح وأن يعرف أن هناك ‏من سيراجع وما يكتب لا يمحى بل سيبقى وما يسجل عبر الأثير سواء كان عن طريق التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق التواصل الاجتماعي سيبقى في السجل، وهذا السجل سيبقى معك إلى آخر العمر، فانظر ماذا تريد أن تحمل، هل تريد أن تحمل ‏وزر نقل خبر بمجرد أن يكون خبراً عاجلاً، وقد يكون هذا الخبر العاجل خبراً خاطئاً أو هل تريد أن تنتظر وأن لا تكون من ‏المرجفين، فبالتالي يكون لك مصداقية.





أمانة تحملتموها



وتابع: " كثير من الإعلاميين في العالم وكثير من الإعلاميين الذين مروا على وسائل الإعلام المختلفة في عصور مختلفة ‏وسجلت كلماتهم سواء في كتب أو على أشرطة أو في أي طريقة أو وسيلة من وسائل النقل لا تزال كتبهم وكلماتهم مدونة وستبقى إلى نهاية العالم، ‏فبالتالي هذه الأمانة تحملتموها، وهذا الدرب الذي سلكتموه لم تجبروا عليه ولم يفرض عليكم ولم ترغموا، فعليكم مخافة الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، وفي محارمنا وأن لا تجعلوا أموراً تبدو لكم مثيرة فتستعجلوا في بثها".

وأبدى سعادته بمقترح رئيس تحرير جريدة اليوم سليمان أبا حسين حول وجود منتدى لإعلاميي الشرقية وطلب منه أن يقوم بإعداد مسودة لما طرح وسينظر فيها إيجابياً، كما أبدى تجاوبه مع مقترح إيجاد المجلس الإعلامي الشهري وتكريم رواد الإعلام في المنطقة الشرقية بشكل سنوي، والذي قدمه صالح العجرفي مدير إذاعة الدمام .

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439 03:08 PM

أمير الشرقية للإعلاميين: نحتاج لإعلام صادق ينافح عن ديننا ووطننا قال: أتمنى من الجميع أن يبحث ‏عن الحقيقة وأن يتوخى الحذر فيما يطرح





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خاطب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز إعلاميي المنطقة ضيوف لقاء الاثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة بشخصية المواطن لا المسؤول وقال يحفظه الله: "أخاطبكم بلسان مواطن مسلم عربي سعودي له أسرة يحرص على أسرته ‏أن تتحلى بمكارم الأخلاق وأن تتربى على تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وأن تكون محمية بإذن الله من كل ما يشوبها من أي أمر" فأنتم أيها الإعلاميون نعول عليكم القيام بالدور الأكبر ‏في إيصال المعلومة بالشكل الذي يمليه عليكم دينكم وأمانتكم ووطنيتكم وعروبتكم "، مناشداً كافة الإعلاميين والإعلاميات الإخلاص لله عز وجل أولاً والخوف منه والحرص على كل ما يكتب أو ينشر سواء على الورق ‏أو في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الكتب أو في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة " .



وأضاف: "يعلم الله أننا نبحث عن ما يهم هذا الوطن ويعلم الله أننا نبحث عن الحقيقة أينما وجدت ولا يضيرنا في أي قطاع من قطاعات الدولة أن يقال فلان أو هذه الجهات ‏لم تقم بعملها بل بالعكس كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- (بارك الله فيمن أهدى إليّ عيوبي)، وكل مسؤول في هذه المنطقة يتمثل بهذه المقولة، مبيناً يحفظه الله أن الطرح والنصيحة لها ثلاثة أسس، وهي اختيارالمكان المناسب والوقت المناسب والأسلوب المناسب"، فإذا توفرت هذه الثلاثة أركان سيستمع المتلقي وسيصغي وستقع موقعاً حسناً في الأذن وفي القلب".



بحاجة لإعلام صادق





وتابع: "نحن الآن في أشد الحاجة إلى الإعلام الصادق الذي ينافح عن ديننا أولاً وطننا ثانياً، فبلادكم تحتاجكم، وهي بحاجة لكل صوت ‏يستطيع أن يصل إلى أي مكان وتحتاج وجهة نظركم وتحتاجكم في كل مناحي الحياة في شتى شؤونها اليومية وشؤونها الخاصة في أطروحاتكم في ما تضعونه من أفكار، من رؤى، من آراء، كل هذه نتلقاها بشكل يومي وبعض الأحيان يمكن على مدار الساعة نتلقى ما يرد منكم ونتابعه بشكل حثيث، فبالتالي أتمنى من الجميع أن يبحث ‏عن الحقيقة ولا يبحث عن الفضيحة، وأن يتوخى الحذر كل الحذر فيما يطرح وأن يعرف أن هناك ‏من سيراجع وما يكتب لا يمحى بل سيبقى وما يسجل عبر الأثير سواء كان عن طريق التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق التواصل الاجتماعي سيبقى في السجل، وهذا السجل سيبقى معك إلى آخر العمر، فانظر ماذا تريد أن تحمل، هل تريد أن تحمل ‏وزر نقل خبر بمجرد أن يكون خبراً عاجلاً، وقد يكون هذا الخبر العاجل خبراً خاطئاً أو هل تريد أن تنتظر وأن لا تكون من ‏المرجفين، فبالتالي يكون لك مصداقية.





أمانة تحملتموها



وتابع: " كثير من الإعلاميين في العالم وكثير من الإعلاميين الذين مروا على وسائل الإعلام المختلفة في عصور مختلفة ‏وسجلت كلماتهم سواء في كتب أو على أشرطة أو في أي طريقة أو وسيلة من وسائل النقل لا تزال كتبهم وكلماتهم مدونة وستبقى إلى نهاية العالم، ‏فبالتالي هذه الأمانة تحملتموها، وهذا الدرب الذي سلكتموه لم تجبروا عليه ولم يفرض عليكم ولم ترغموا، فعليكم مخافة الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، وفي محارمنا وأن لا تجعلوا أموراً تبدو لكم مثيرة فتستعجلوا في بثها".

وأبدى سعادته بمقترح رئيس تحرير جريدة اليوم سليمان أبا حسين حول وجود منتدى لإعلاميي الشرقية وطلب منه أن يقوم بإعداد مسودة لما طرح وسينظر فيها إيجابياً، كما أبدى تجاوبه مع مقترح إيجاد المجلس الإعلامي الشهري وتكريم رواد الإعلام في المنطقة الشرقية بشكل سنوي، والذي قدمه صالح العجرفي مدير إذاعة الدمام .