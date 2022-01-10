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غدًا.. "واس" تستضيف المؤتمر الـ 48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية

لبحث سبل تطوير الأداء الإعلامي للأعضاء وتعزيز الحضور دوليًّا

تستضيف "واس" غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تحت رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء بالاتحاد.


وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، أن المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال مسيرة الاتحاد الذي اعتلى بكيانه ضمن أهم ثلاث منظمات دولية للأنباء، والدفع بالجهود المشتركة لتطوير أعمال الوكالات الأعضاء والرقي بدورها لتكون مصدراً مؤثراً، في الوقت الذي فرضت توجهات المؤسسات الإخبارية الأهلية واتساع مساحة النشر عبر فضاءات التقنية الحديثة تحدياً في دقة مضامين الرسائل الإعلامية.

ورحب برؤساء الوكالات العربية أعضاء "فانا" المشاركين في أعمال المؤتمر في بلدهم الثاني المملكة التي كانت وما زالت الداعم للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات ومنها الجانب الإعلامي.

وأكد أن الشعار الذي اختير في المؤتمر (دور وكالة الأنباء في التصدي للأخبار الزائفة)، يعكس الأهمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي كمصدر موثوق في نقل وتدفق المعلومات.


وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين أعضاء الاتحاد لإحداث نقلة تطويرية في الأداء والأدوات والخطاب الإعلامي.

وكشف رئيس "واس" أنه في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية تتضاعف مسؤوليات وكالات الأنباء تجاه المحافظة على مكتسباتها والمضي قدماً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.

وسيناقش المشاركون سبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء وتعزيز حضورها على الساحة الإعلامية الدولية، إلى جانب استعراض نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي، وبرنامج عمل 2022م.

وسيشهد المؤتمر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس وأعضاء هيئة الأمانة العامة والأمين العام، والإعلان عن الوكالات الفائزة بجائزتي الاتحاد لأحسن تقرير وصورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. "واس" تستضيف المؤتمر الـ 48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية
سبق

تستضيف "واس" غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تحت رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء بالاتحاد.


وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، أن المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال مسيرة الاتحاد الذي اعتلى بكيانه ضمن أهم ثلاث منظمات دولية للأنباء، والدفع بالجهود المشتركة لتطوير أعمال الوكالات الأعضاء والرقي بدورها لتكون مصدراً مؤثراً، في الوقت الذي فرضت توجهات المؤسسات الإخبارية الأهلية واتساع مساحة النشر عبر فضاءات التقنية الحديثة تحدياً في دقة مضامين الرسائل الإعلامية.

ورحب برؤساء الوكالات العربية أعضاء "فانا" المشاركين في أعمال المؤتمر في بلدهم الثاني المملكة التي كانت وما زالت الداعم للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات ومنها الجانب الإعلامي.

وأكد أن الشعار الذي اختير في المؤتمر (دور وكالة الأنباء في التصدي للأخبار الزائفة)، يعكس الأهمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي كمصدر موثوق في نقل وتدفق المعلومات.


وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين أعضاء الاتحاد لإحداث نقلة تطويرية في الأداء والأدوات والخطاب الإعلامي.

وكشف رئيس "واس" أنه في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية تتضاعف مسؤوليات وكالات الأنباء تجاه المحافظة على مكتسباتها والمضي قدماً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.

وسيناقش المشاركون سبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء وتعزيز حضورها على الساحة الإعلامية الدولية، إلى جانب استعراض نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي، وبرنامج عمل 2022م.

وسيشهد المؤتمر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس وأعضاء هيئة الأمانة العامة والأمين العام، والإعلان عن الوكالات الفائزة بجائزتي الاتحاد لأحسن تقرير وصورة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:37 PM

غدًا.. "واس" تستضيف المؤتمر الـ 48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية

لبحث سبل تطوير الأداء الإعلامي للأعضاء وتعزيز الحضور دوليًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستضيف "واس" غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تحت رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء بالاتحاد.


وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، أن المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال مسيرة الاتحاد الذي اعتلى بكيانه ضمن أهم ثلاث منظمات دولية للأنباء، والدفع بالجهود المشتركة لتطوير أعمال الوكالات الأعضاء والرقي بدورها لتكون مصدراً مؤثراً، في الوقت الذي فرضت توجهات المؤسسات الإخبارية الأهلية واتساع مساحة النشر عبر فضاءات التقنية الحديثة تحدياً في دقة مضامين الرسائل الإعلامية.

ورحب برؤساء الوكالات العربية أعضاء "فانا" المشاركين في أعمال المؤتمر في بلدهم الثاني المملكة التي كانت وما زالت الداعم للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات ومنها الجانب الإعلامي.

وأكد أن الشعار الذي اختير في المؤتمر (دور وكالة الأنباء في التصدي للأخبار الزائفة)، يعكس الأهمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي كمصدر موثوق في نقل وتدفق المعلومات.


وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين أعضاء الاتحاد لإحداث نقلة تطويرية في الأداء والأدوات والخطاب الإعلامي.

وكشف رئيس "واس" أنه في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية تتضاعف مسؤوليات وكالات الأنباء تجاه المحافظة على مكتسباتها والمضي قدماً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.

وسيناقش المشاركون سبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء وتعزيز حضورها على الساحة الإعلامية الدولية، إلى جانب استعراض نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي، وبرنامج عمل 2022م.

وسيشهد المؤتمر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس وأعضاء هيئة الأمانة العامة والأمين العام، والإعلان عن الوكالات الفائزة بجائزتي الاتحاد لأحسن تقرير وصورة.

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