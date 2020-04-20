"الأرصاد": أمطار وزخات من البَرَد على 8 مناطق بينها الرياض

من متوسطة إلى غزيرة.. تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، القصيم، وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.