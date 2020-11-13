إيطاليا تسجل إصابات يومية جديدة قياسية تقترب من 41 ألف حالة

فيما تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في البرتغال حاجز 200 ألف

سجلت إيطاليا 40 ألفاً و 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد يومي قياسي جديد، ووفاة 550 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية ووكالة الحماية المدنية إن الإحصاء الكلي للإصابات تجاوز 1ر1 مليون حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 ألفاً و 139 حالةً.

يأتي هذا فيما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرتغال حاجز 200 ألف اليوم، مع وصول عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى مستوى قياسي.

وبدأ سريان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمكافحة انتشار الفيروس يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى 23 نوفمبر.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو في مؤتمر صحفي "عندما نصل إلى ذروة المرض، سيستغرق الأمر أسابيع لنشهد تراجعاً في الطلب على المستشفيات وحتى أسابيع أخرى لتقليل عدد الوفيات ".

وسجلت البرتغال، تراجعاً نسبياً عن 204664 حالة إصابة و3250 حالة وفاة، لكن الإصابات بلغت 6653 حالة يوم السبت وهو أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة.