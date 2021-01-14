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‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض

احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .

"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض
سبق

احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .

"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
10:00 PM

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .

"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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