احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .
"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض
احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .
"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-14
احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
10:00 PM
"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض
احتفل العقيد ضويحي بن جلعود السهلي بزواجه اليوم، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض بحضور جمع من المشايخ والأصدقاء والأقارب ، وضباط وأفراد القطاعات .
"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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