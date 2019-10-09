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"شيفروليت" تكشف عن سيارتها الرياضية "كورفيت ستينغراي" المكشوفة لعام 2020

تصميمها مستوحَى من الطائرات المقاتلة.. وسعرها أغلى من الكوبيه بـ 7500 دولار

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة شيفروليت عن سيارتها الرياضية كورفيت ستينغراي المكشوفة لعام 2020، التي تعتبر أول سيارة ذات سقف ثابت ومتوسط المحرك في تاريخ كورفيت.

وفي التفاصيل، تأتي السيارة بمحرك سعة 6.2 لتر صغير الحجم V-8 LT2، ينتج 495 حصانًا (369 كيلو/ واط) و470 رطلاً (637 نيوتن/ متر) من عزم الدوران عند تجهيزها بعادم الأداء، وهو أقصى قدرة حصانية وعزم دوران لأي إدخال من طراز كورفيت.

واستُوحي تصميم السيارة من الطائرات المقاتلة. ويمكن تنشيط الجزء العلوي المكون من قطعتين بسرعات تصل إلى 30 ميلاً في الساعة، وسحبها في أقل من 16 ثانية؛ إذ إنه مدعوم بستة محركات كهربائية.

وقال "برايان سويني"، نائب رئيس شيفروليت في الولايات المتحدة: "لقد لفتنا انتباه العالم عندما قدمنا أول سيارة شيفروليت كورفيت ذات المحرك المتوسط قبل بضعة أشهر، والآن نرفع مكانة السيارة مع أول سيارة كورفيت قابلة للتحويل على الإطلاق".

وعن المساحة التخزينية قال جوش هولدر، مدير هندسة برامج كورفيت: "كان هدفنا منذ البداية هو التأكد من عدم اضطرار العملاء إلى التضحية بأي وظيفة أو أداء أو راحة عند اختيار السيارة ذات السقف الثابت. لقد نجحنا في الحفاظ على موضوع التصميم نفس (كوبيه)، إضافة إلى سعة التخزين الاستثنائية وإمكانية التتبع".

ودخلت سيارة شيفروليت كورفيت ستينغراي الكوبيه مرحلة الإنتاج في أواخر عام 2019، وتبدأ البيع في أواخر الربع الأول من عام 2020، وسيكون سعرها أغلى من موديل الكوبيه الأساسي بـ 7500 دولار.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"شيفروليت" تكشف عن سيارتها الرياضية "كورفيت ستينغراي" المكشوفة لعام 2020
سبق

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة شيفروليت عن سيارتها الرياضية كورفيت ستينغراي المكشوفة لعام 2020، التي تعتبر أول سيارة ذات سقف ثابت ومتوسط المحرك في تاريخ كورفيت.

وفي التفاصيل، تأتي السيارة بمحرك سعة 6.2 لتر صغير الحجم V-8 LT2، ينتج 495 حصانًا (369 كيلو/ واط) و470 رطلاً (637 نيوتن/ متر) من عزم الدوران عند تجهيزها بعادم الأداء، وهو أقصى قدرة حصانية وعزم دوران لأي إدخال من طراز كورفيت.

واستُوحي تصميم السيارة من الطائرات المقاتلة. ويمكن تنشيط الجزء العلوي المكون من قطعتين بسرعات تصل إلى 30 ميلاً في الساعة، وسحبها في أقل من 16 ثانية؛ إذ إنه مدعوم بستة محركات كهربائية.

وقال "برايان سويني"، نائب رئيس شيفروليت في الولايات المتحدة: "لقد لفتنا انتباه العالم عندما قدمنا أول سيارة شيفروليت كورفيت ذات المحرك المتوسط قبل بضعة أشهر، والآن نرفع مكانة السيارة مع أول سيارة كورفيت قابلة للتحويل على الإطلاق".

وعن المساحة التخزينية قال جوش هولدر، مدير هندسة برامج كورفيت: "كان هدفنا منذ البداية هو التأكد من عدم اضطرار العملاء إلى التضحية بأي وظيفة أو أداء أو راحة عند اختيار السيارة ذات السقف الثابت. لقد نجحنا في الحفاظ على موضوع التصميم نفس (كوبيه)، إضافة إلى سعة التخزين الاستثنائية وإمكانية التتبع".

ودخلت سيارة شيفروليت كورفيت ستينغراي الكوبيه مرحلة الإنتاج في أواخر عام 2019، وتبدأ البيع في أواخر الربع الأول من عام 2020، وسيكون سعرها أغلى من موديل الكوبيه الأساسي بـ 7500 دولار.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
01:33 AM

"شيفروليت" تكشف عن سيارتها الرياضية "كورفيت ستينغراي" المكشوفة لعام 2020

تصميمها مستوحَى من الطائرات المقاتلة.. وسعرها أغلى من الكوبيه بـ 7500 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة شيفروليت عن سيارتها الرياضية كورفيت ستينغراي المكشوفة لعام 2020، التي تعتبر أول سيارة ذات سقف ثابت ومتوسط المحرك في تاريخ كورفيت.

وفي التفاصيل، تأتي السيارة بمحرك سعة 6.2 لتر صغير الحجم V-8 LT2، ينتج 495 حصانًا (369 كيلو/ واط) و470 رطلاً (637 نيوتن/ متر) من عزم الدوران عند تجهيزها بعادم الأداء، وهو أقصى قدرة حصانية وعزم دوران لأي إدخال من طراز كورفيت.

واستُوحي تصميم السيارة من الطائرات المقاتلة. ويمكن تنشيط الجزء العلوي المكون من قطعتين بسرعات تصل إلى 30 ميلاً في الساعة، وسحبها في أقل من 16 ثانية؛ إذ إنه مدعوم بستة محركات كهربائية.

وقال "برايان سويني"، نائب رئيس شيفروليت في الولايات المتحدة: "لقد لفتنا انتباه العالم عندما قدمنا أول سيارة شيفروليت كورفيت ذات المحرك المتوسط قبل بضعة أشهر، والآن نرفع مكانة السيارة مع أول سيارة كورفيت قابلة للتحويل على الإطلاق".

وعن المساحة التخزينية قال جوش هولدر، مدير هندسة برامج كورفيت: "كان هدفنا منذ البداية هو التأكد من عدم اضطرار العملاء إلى التضحية بأي وظيفة أو أداء أو راحة عند اختيار السيارة ذات السقف الثابت. لقد نجحنا في الحفاظ على موضوع التصميم نفس (كوبيه)، إضافة إلى سعة التخزين الاستثنائية وإمكانية التتبع".

ودخلت سيارة شيفروليت كورفيت ستينغراي الكوبيه مرحلة الإنتاج في أواخر عام 2019، وتبدأ البيع في أواخر الربع الأول من عام 2020، وسيكون سعرها أغلى من موديل الكوبيه الأساسي بـ 7500 دولار.

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