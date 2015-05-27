صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، لقيامها بفتح أبواب عددٍ من المنازل وسرقتها بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في مدينة جازان. وأضاف أنه جرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

القبض على امرأة مخالفة سرقت عدة منازل في جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-26 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، لقيامها بفتح أبواب عددٍ من المنازل وسرقتها بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في مدينة جازان.



وأضاف أنه جرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 09:30 PM

القبض على امرأة مخالفة سرقت عدة منازل في جازان اتخذت بحقها الإجراءات النظامية وأُحيلت إلى النيابة العامة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، لقيامها بفتح أبواب عددٍ من المنازل وسرقتها بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في مدينة جازان.



وأضاف أنه جرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.