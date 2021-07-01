وزير الصحة يوقّع اتفاقية شراكة مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام المقعد داخل المركبات لحديثي الولادة

لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية 2030 وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية

وقّع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة "مقعد" الوقفية، والتي مثّلها عبدالعزيز العمران؛ وذلك لتعزيز ثقافة استخدام المقعد داخل المركبات لحديثي الولادة وتوفير 30 ألف مقعد للأطفال حديثي الولادة وتوزيعها على مستشفيات الولادة التابعة لوزارة الصحة في كافة مناطق المملكة.

وتأتي الإتفاقية تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.