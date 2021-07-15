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حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية

"تنقل" لحجز العربات إلكترونيًّا و"روبوت الذكي" لتوزيع عبوات مياه

برزت أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع نواحي الحياة المختلفة لما لها من دورٍ كبير ومهم في تسهيل الخدمات وتيسيرها لمستخدميها كافة وتطوير أداء المهام وتقديمها بجودة عالية.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية بجميع وسائلها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تدشينها لعدد من التطبيقات التقنية الذكية التي تعمل على تيسير وتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم، ومنها "الروبوت الذكي" الذي يستخدم للتعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة؛ حيث يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة عالي الدقة، يسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي داخل المسجد الحرام حيث يحتوي الروبوت على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب ويعمل من خمس الى ثمان ساعات بدون تدخل بشري كما يحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

ووفرت الرئاسة "روبوت الذكي" يستخدم في توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس أو إعاقة للحركة في ظل تفشي جائحة كورونا؛ إذ تعمل هذه التقنية الحديثة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقوم بتوزيع ٩٠ عبوة زمزم في كل صلاة بمعدل ٤٥٠ عبوة يوميًّا؛ حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للروبوت ٣٠ عبوة، ويمتد عمله إلى 8 ساعات متواصلة، ويمكن تشغيله بسهولة وأمان، كما يمكن نقله ووضعه في عدة مواقع في المسجد الحرام ويعمل الروبوت الذكي بالبطارية القابلة للشحن حيث إنه مجهز بكاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل أمام الروبوت لتفادي جميع أنواع العوائق وتم اختيار هذا الروبوت لحصوله على عدة شهادات منها شهادة براءة الاختراع وشهادة الجودة الأوربية.

وأنشأت الرئاسة تطبيق "تنقل" لحجز العربات إلكترونيًّا في المسجد الحرام الذي يوفر لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من قاصدي بيت الله الحرام سهولة التنقل وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونيًا والحجز المسبقل لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله الحرام وتبلغ عربات التنقل ٢٠٠ عربة مفردة و٦٠٠ عربة مزدوجة و١٠ عربات كهربائية، كما توجد ٣ نقاط لهذه العربات٠

وقدمت وزارة الحج والعمرة تقنية استخدام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج هذا العام لجميع المواطنين والمقيمين لمن يرغب في أداء الحج؛ حيث إن القبول النهائي في هذا المسار يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية
سبق

برزت أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع نواحي الحياة المختلفة لما لها من دورٍ كبير ومهم في تسهيل الخدمات وتيسيرها لمستخدميها كافة وتطوير أداء المهام وتقديمها بجودة عالية.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية بجميع وسائلها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تدشينها لعدد من التطبيقات التقنية الذكية التي تعمل على تيسير وتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم، ومنها "الروبوت الذكي" الذي يستخدم للتعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة؛ حيث يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة عالي الدقة، يسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي داخل المسجد الحرام حيث يحتوي الروبوت على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب ويعمل من خمس الى ثمان ساعات بدون تدخل بشري كما يحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

ووفرت الرئاسة "روبوت الذكي" يستخدم في توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس أو إعاقة للحركة في ظل تفشي جائحة كورونا؛ إذ تعمل هذه التقنية الحديثة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقوم بتوزيع ٩٠ عبوة زمزم في كل صلاة بمعدل ٤٥٠ عبوة يوميًّا؛ حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للروبوت ٣٠ عبوة، ويمتد عمله إلى 8 ساعات متواصلة، ويمكن تشغيله بسهولة وأمان، كما يمكن نقله ووضعه في عدة مواقع في المسجد الحرام ويعمل الروبوت الذكي بالبطارية القابلة للشحن حيث إنه مجهز بكاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل أمام الروبوت لتفادي جميع أنواع العوائق وتم اختيار هذا الروبوت لحصوله على عدة شهادات منها شهادة براءة الاختراع وشهادة الجودة الأوربية.

وأنشأت الرئاسة تطبيق "تنقل" لحجز العربات إلكترونيًّا في المسجد الحرام الذي يوفر لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من قاصدي بيت الله الحرام سهولة التنقل وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونيًا والحجز المسبقل لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله الحرام وتبلغ عربات التنقل ٢٠٠ عربة مفردة و٦٠٠ عربة مزدوجة و١٠ عربات كهربائية، كما توجد ٣ نقاط لهذه العربات٠

وقدمت وزارة الحج والعمرة تقنية استخدام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج هذا العام لجميع المواطنين والمقيمين لمن يرغب في أداء الحج؛ حيث إن القبول النهائي في هذا المسار يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
05:31 PM

حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية

"تنقل" لحجز العربات إلكترونيًّا و"روبوت الذكي" لتوزيع عبوات مياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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برزت أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع نواحي الحياة المختلفة لما لها من دورٍ كبير ومهم في تسهيل الخدمات وتيسيرها لمستخدميها كافة وتطوير أداء المهام وتقديمها بجودة عالية.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية بجميع وسائلها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تدشينها لعدد من التطبيقات التقنية الذكية التي تعمل على تيسير وتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم، ومنها "الروبوت الذكي" الذي يستخدم للتعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة؛ حيث يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة عالي الدقة، يسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي داخل المسجد الحرام حيث يحتوي الروبوت على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب ويعمل من خمس الى ثمان ساعات بدون تدخل بشري كما يحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

ووفرت الرئاسة "روبوت الذكي" يستخدم في توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس أو إعاقة للحركة في ظل تفشي جائحة كورونا؛ إذ تعمل هذه التقنية الحديثة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقوم بتوزيع ٩٠ عبوة زمزم في كل صلاة بمعدل ٤٥٠ عبوة يوميًّا؛ حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للروبوت ٣٠ عبوة، ويمتد عمله إلى 8 ساعات متواصلة، ويمكن تشغيله بسهولة وأمان، كما يمكن نقله ووضعه في عدة مواقع في المسجد الحرام ويعمل الروبوت الذكي بالبطارية القابلة للشحن حيث إنه مجهز بكاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل أمام الروبوت لتفادي جميع أنواع العوائق وتم اختيار هذا الروبوت لحصوله على عدة شهادات منها شهادة براءة الاختراع وشهادة الجودة الأوربية.

وأنشأت الرئاسة تطبيق "تنقل" لحجز العربات إلكترونيًّا في المسجد الحرام الذي يوفر لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من قاصدي بيت الله الحرام سهولة التنقل وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونيًا والحجز المسبقل لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله الحرام وتبلغ عربات التنقل ٢٠٠ عربة مفردة و٦٠٠ عربة مزدوجة و١٠ عربات كهربائية، كما توجد ٣ نقاط لهذه العربات٠

وقدمت وزارة الحج والعمرة تقنية استخدام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج هذا العام لجميع المواطنين والمقيمين لمن يرغب في أداء الحج؛ حيث إن القبول النهائي في هذا المسار يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

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