النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسبانيا تدين الهجمات على "أرامكو".. وتؤكد تضامنها مع السعودية

أكدت أن الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين ويهدِّد أمن المنطقة

أعربت إسبانيا عن إدانتها القوية للهجمات التي استهدفت معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، مؤكدة تضامنها مع السعودية قيادة وشعبًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسبانية: "إن هذا النوع من الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين، ويزيد من التوترات، ويهدد أمن المنطقة، ويضر بالأمن العالمي المتعلق بالطاقة". داعية بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إسبانيا تدين الهجمات على "أرامكو".. وتؤكد تضامنها مع السعودية
سبق

أعربت إسبانيا عن إدانتها القوية للهجمات التي استهدفت معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، مؤكدة تضامنها مع السعودية قيادة وشعبًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسبانية: "إن هذا النوع من الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين، ويزيد من التوترات، ويهدد أمن المنطقة، ويضر بالأمن العالمي المتعلق بالطاقة". داعية بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:05 AM

إسبانيا تدين الهجمات على "أرامكو".. وتؤكد تضامنها مع السعودية

أكدت أن الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين ويهدِّد أمن المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
0
638

أعربت إسبانيا عن إدانتها القوية للهجمات التي استهدفت معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، مؤكدة تضامنها مع السعودية قيادة وشعبًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسبانية: "إن هذا النوع من الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين، ويزيد من التوترات، ويهدد أمن المنطقة، ويضر بالأمن العالمي المتعلق بالطاقة". داعية بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة