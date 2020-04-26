وتفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثاني) من عمرهما، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

القصيم.. القبض على سارقي الأموال من المحلات والاستراحات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-26 ألقت شرطة القصيم القبض على مواطنَيْن اثنَيْن ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات. وتفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثاني) من عمرهما، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:28 PM

القصيم.. القبض على سارقي الأموال من المحلات والاستراحات جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظاميّة لإحالتهما إلى النيابة العامة





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ألقت شرطة القصيم القبض على مواطنَيْن اثنَيْن ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات.

وتفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثاني) من عمرهما، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.