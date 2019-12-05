النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوجل" تطرح ميزة جديدة للتراسل الفوري للصور

من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات

طرحت "جوجل" ميزة للتراسل الفوري داخل تطبيق Google Photos للصور، والذي يتيح للمستخدمين إدارة الصور ومشاركتها مع الآخرين من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات مشتركة وغير ذلك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أعلنت Google Photos عن طريقة جديدة لمشاركة الصور الفردية مع أصدقائك وعائلتك، فبدلاً من إنشاء ألبوم لصورة واحدة ومشاركة الرابط مع الآخرين، أصبح لدى Google Photos الآن خيار لإضافتها إلى محادثة مستمرة وخاصة في التطبيق.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Messenger، يمكنك أيضاً الإعجاب بالصور أو إضافة تعليقات في المحادثة، كما يمكنك أيضاً حفظ الصور أو مقاطع الفيديو في المحادثة إلى معرض الصور الخاص بك.

ومع هذه الميزة الجديدة، فهذا يمنحك مكاناً واحداً للعثور على اللحظات التي شاركتها مع أصدقائك وعائلتك واستمرار المحادثة.

جوجل التراسل الفوري Google Photos

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"جوجل" تطرح ميزة جديدة للتراسل الفوري للصور
سبق

طرحت "جوجل" ميزة للتراسل الفوري داخل تطبيق Google Photos للصور، والذي يتيح للمستخدمين إدارة الصور ومشاركتها مع الآخرين من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات مشتركة وغير ذلك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أعلنت Google Photos عن طريقة جديدة لمشاركة الصور الفردية مع أصدقائك وعائلتك، فبدلاً من إنشاء ألبوم لصورة واحدة ومشاركة الرابط مع الآخرين، أصبح لدى Google Photos الآن خيار لإضافتها إلى محادثة مستمرة وخاصة في التطبيق.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Messenger، يمكنك أيضاً الإعجاب بالصور أو إضافة تعليقات في المحادثة، كما يمكنك أيضاً حفظ الصور أو مقاطع الفيديو في المحادثة إلى معرض الصور الخاص بك.

ومع هذه الميزة الجديدة، فهذا يمنحك مكاناً واحداً للعثور على اللحظات التي شاركتها مع أصدقائك وعائلتك واستمرار المحادثة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:57 AM

"جوجل" تطرح ميزة جديدة للتراسل الفوري للصور

من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,625

طرحت "جوجل" ميزة للتراسل الفوري داخل تطبيق Google Photos للصور، والذي يتيح للمستخدمين إدارة الصور ومشاركتها مع الآخرين من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات مشتركة وغير ذلك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أعلنت Google Photos عن طريقة جديدة لمشاركة الصور الفردية مع أصدقائك وعائلتك، فبدلاً من إنشاء ألبوم لصورة واحدة ومشاركة الرابط مع الآخرين، أصبح لدى Google Photos الآن خيار لإضافتها إلى محادثة مستمرة وخاصة في التطبيق.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Messenger، يمكنك أيضاً الإعجاب بالصور أو إضافة تعليقات في المحادثة، كما يمكنك أيضاً حفظ الصور أو مقاطع الفيديو في المحادثة إلى معرض الصور الخاص بك.

ومع هذه الميزة الجديدة، فهذا يمنحك مكاناً واحداً للعثور على اللحظات التي شاركتها مع أصدقائك وعائلتك واستمرار المحادثة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,643
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,926
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,256
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,669

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة