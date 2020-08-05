النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة

الجامعة العربية تُنكس علمها حداداً على ضحايا انفجارات بيروت

"أبوالغيط" أطلق مناشدة لسرعة توجيه المساعدات الإغاثية

نكست جامعة الدول العربية علم الجامعة اليوم؛ حداداً على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية، أمس، وسقط على إثرها مئات من القتلى والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة.

وأكد أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أطلق مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان؛ لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

جامعة الدول العربية انفجارات بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجامعة العربية تُنكس علمها حداداً على ضحايا انفجارات بيروت
سبق

نكست جامعة الدول العربية علم الجامعة اليوم؛ حداداً على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية، أمس، وسقط على إثرها مئات من القتلى والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة.

وأكد أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أطلق مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان؛ لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
03:52 PM

الجامعة العربية تُنكس علمها حداداً على ضحايا انفجارات بيروت

"أبوالغيط" أطلق مناشدة لسرعة توجيه المساعدات الإغاثية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
507

نكست جامعة الدول العربية علم الجامعة اليوم؛ حداداً على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية، أمس، وسقط على إثرها مئات من القتلى والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة.

وأكد أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أطلق مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان؛ لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,406

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة