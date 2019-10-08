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"البنتاغون" يعلن إخراج تركيا من "ترتيب المهام الجوية" في سوريا

"غليسون": تحليق أنقرة بمجالها الجوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الاثنين أن مركز العمليات الجوية المشتركة أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا غليسون، وأكدت أن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة بمنزلة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي أوضحت غليسون أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول بأن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق الاثنين أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا، ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال؛ لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان بأن "وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا. القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها".

وأضاف هوفمان بأن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي، أبلغا نظيرَيْهما التركيَّيْن بأن التحرك الأحادي سيشكل خطرًا على أنقرة.

أمريكا تركيا سوريا البنتاغون المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا غليسون الطيران التركي المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان القوات المسلحة الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنقرة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البنتاغون" يعلن إخراج تركيا من "ترتيب المهام الجوية" في سوريا
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الاثنين أن مركز العمليات الجوية المشتركة أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا غليسون، وأكدت أن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة بمنزلة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي أوضحت غليسون أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول بأن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق الاثنين أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا، ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال؛ لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان بأن "وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا. القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها".

وأضاف هوفمان بأن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي، أبلغا نظيرَيْهما التركيَّيْن بأن التحرك الأحادي سيشكل خطرًا على أنقرة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:48 AM

"البنتاغون" يعلن إخراج تركيا من "ترتيب المهام الجوية" في سوريا

"غليسون": تحليق أنقرة بمجالها الجوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الاثنين أن مركز العمليات الجوية المشتركة أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا غليسون، وأكدت أن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة بمنزلة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي أوضحت غليسون أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول بأن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق الاثنين أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا، ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال؛ لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان بأن "وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا. القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها".

وأضاف هوفمان بأن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي، أبلغا نظيرَيْهما التركيَّيْن بأن التحرك الأحادي سيشكل خطرًا على أنقرة.

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