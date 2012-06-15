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الخطوط السعودية: نتابع مع السفارة السعودية بتونس إصابة أحد ملاحينا

تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته

نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط السعودية: نتابع مع السفارة السعودية بتونس إصابة أحد ملاحينا
سبق

نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
09:23 PM

الخطوط السعودية: نتابع مع السفارة السعودية بتونس إصابة أحد ملاحينا

تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
9,150

نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.

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