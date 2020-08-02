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ضبط مصنع للخمور داخل استراحة بمكة.. 3744 لترًا جاهزة للترويج

اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لها.. بلدية العمرة: تمت مصادرة أدوات التصنيع

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، استراحة في نطاق البلدية، اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لتصنيع وترويج الخمور.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وتَبَيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 3744 لترًا جاهزة للترويج، و20 كجم خميرة؛ مشيرًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع، وجرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

وأكد "قدح" أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية في كل المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المخالفات؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتوانَ عن اتخاذ كل التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مصنع للخمور داخل استراحة بمكة.. 3744 لترًا جاهزة للترويج
سبق

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، استراحة في نطاق البلدية، اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لتصنيع وترويج الخمور.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وتَبَيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 3744 لترًا جاهزة للترويج، و20 كجم خميرة؛ مشيرًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع، وجرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

وأكد "قدح" أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية في كل المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المخالفات؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتوانَ عن اتخاذ كل التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:51 AM

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة بمكة.. 3744 لترًا جاهزة للترويج

اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لها.. بلدية العمرة: تمت مصادرة أدوات التصنيع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,997

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، استراحة في نطاق البلدية، اتخذتها عمالة وافدة مقرًّا لتصنيع وترويج الخمور.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وتَبَيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 3744 لترًا جاهزة للترويج، و20 كجم خميرة؛ مشيرًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع، وجرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

وأكد "قدح" أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية في كل المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المخالفات؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتوانَ عن اتخاذ كل التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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