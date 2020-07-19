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لا وفيات.. اليونان تسجل 24 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 4.007

سجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.

وبينت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم (الأحد)، أن من بين إجمالي الإصابات 1.106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.

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لا وفيات.. اليونان تسجل 24 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.

وبينت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم (الأحد)، أن من بين إجمالي الإصابات 1.106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:56 PM

لا وفيات.. اليونان تسجل 24 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 4.007

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليونان 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4.007 حالات، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 194 حالةً.

وبينت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم (الأحد)، أن من بين إجمالي الإصابات 1.106 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2048 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.

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