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جدة.. إغلاق 15 مطبخًا عشوائيًّا خالفت الاشتراطات الصحية

خلال جولة نفّذها مراقبو بلدية أم السلم الفرعية لمتابعة المطابخ بالعيد

أغلقت بلدية أم السلم الفرعية، (15) موقعًا ضِمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية.

وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى؛ حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، وإغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.

جدة بلدية أم السلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. إغلاق 15 مطبخًا عشوائيًّا خالفت الاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت بلدية أم السلم الفرعية، (15) موقعًا ضِمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية.

وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى؛ حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، وإغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:54 AM

جدة.. إغلاق 15 مطبخًا عشوائيًّا خالفت الاشتراطات الصحية

خلال جولة نفّذها مراقبو بلدية أم السلم الفرعية لمتابعة المطابخ بالعيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أغلقت بلدية أم السلم الفرعية، (15) موقعًا ضِمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية.

وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى؛ حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، وإغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.

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