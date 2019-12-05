المغرب.. حكم قضائي بحرمان زوج من الاقتراب من زوجته لمدة عام

حكم آخر بمنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان وجودها

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة "تازة" المغربية حكماً على زوج يقضي بعدم اقترابه من زوجته أو معاشرتها لمدة عام.

ونقل موقع "هسبريس" عن "فدرالية رابطة حقوق النساء" في المغرب تأكيدها صدور أحكام قضائية غير مسبوقة عن ثلاث محاكم، كان أبرزها الحكم الصادر في حق "زوج عنيف" مُنِع من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، إلى جانب إخضاعه لعلاج نفسي حول التحكم في الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف لمدة سنة أيضاً.

وتضمّن الحكمان الآخران إيداع زوج عنيف مؤسسة للعلاج النفسي، ومنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان وجودها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضد الأصول.