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بارق.. إزالة "شبوك" و"حظائر" متداخلة مع طريق عام

إغلاق 7 محلات مخالفة في جولة مراقبي الأسواق

أزال قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، الشبوك الحديدية المتداخلة مع حرم الطريق العام، في سوق المواشي، جنوب المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس بلدية بارق، أحمد عوض البارقي، لقسم رقابة الأسواق، بتنظيم سوق المواشي جنوب المحافظة، وإزالة الشبوك والحظائر المتداخلة مع حرم الطرق العام المؤدي لمركز الطحاحين.

وأزيلت جميع الشبوك والحظائر المتداخلة، والعمل جارٍ على تنظيم السوق لتسهيل الحركة وتنظيم الحظائر وزيادة عدد المظلات لحين الانتقال للمقر الرئيسي للسوق الذي تعمل البلدية على إنشائه بجوار السوق الحالي.

ومن جانب آخر، قام مراقبو رقابة الأسواق بجولات صباحية ومسائية على المحلات المهنية في المحافظة؛ لتحسين الواجهات، والتأكد من وجود التصاريح النظامية لمزاولة النشاط.

وأسفرت الجولة عن إغلاق سبعة محلات مخالفة، ورصد ١٢ مخالفة، وجرى إنذار المحلات بتحسين الواجهات وإزالة إضاءات الزينة المخالفة والمشوهة للمنظر العام.

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بارق.. إزالة "شبوك" و"حظائر" متداخلة مع طريق عام
سبق

أزال قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، الشبوك الحديدية المتداخلة مع حرم الطريق العام، في سوق المواشي، جنوب المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس بلدية بارق، أحمد عوض البارقي، لقسم رقابة الأسواق، بتنظيم سوق المواشي جنوب المحافظة، وإزالة الشبوك والحظائر المتداخلة مع حرم الطرق العام المؤدي لمركز الطحاحين.

وأزيلت جميع الشبوك والحظائر المتداخلة، والعمل جارٍ على تنظيم السوق لتسهيل الحركة وتنظيم الحظائر وزيادة عدد المظلات لحين الانتقال للمقر الرئيسي للسوق الذي تعمل البلدية على إنشائه بجوار السوق الحالي.

ومن جانب آخر، قام مراقبو رقابة الأسواق بجولات صباحية ومسائية على المحلات المهنية في المحافظة؛ لتحسين الواجهات، والتأكد من وجود التصاريح النظامية لمزاولة النشاط.

وأسفرت الجولة عن إغلاق سبعة محلات مخالفة، ورصد ١٢ مخالفة، وجرى إنذار المحلات بتحسين الواجهات وإزالة إضاءات الزينة المخالفة والمشوهة للمنظر العام.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
03:27 PM

بارق.. إزالة "شبوك" و"حظائر" متداخلة مع طريق عام

إغلاق 7 محلات مخالفة في جولة مراقبي الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أزال قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، الشبوك الحديدية المتداخلة مع حرم الطريق العام، في سوق المواشي، جنوب المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس بلدية بارق، أحمد عوض البارقي، لقسم رقابة الأسواق، بتنظيم سوق المواشي جنوب المحافظة، وإزالة الشبوك والحظائر المتداخلة مع حرم الطرق العام المؤدي لمركز الطحاحين.

وأزيلت جميع الشبوك والحظائر المتداخلة، والعمل جارٍ على تنظيم السوق لتسهيل الحركة وتنظيم الحظائر وزيادة عدد المظلات لحين الانتقال للمقر الرئيسي للسوق الذي تعمل البلدية على إنشائه بجوار السوق الحالي.

ومن جانب آخر، قام مراقبو رقابة الأسواق بجولات صباحية ومسائية على المحلات المهنية في المحافظة؛ لتحسين الواجهات، والتأكد من وجود التصاريح النظامية لمزاولة النشاط.

وأسفرت الجولة عن إغلاق سبعة محلات مخالفة، ورصد ١٢ مخالفة، وجرى إنذار المحلات بتحسين الواجهات وإزالة إضاءات الزينة المخالفة والمشوهة للمنظر العام.

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