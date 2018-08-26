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فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة

أخصائية تغذية تنبه لأضرار غائبة عن أغلب البشر

يساهم رُخص أثمان الفاكهة في نهاية الصيف وأوائل الخريف، في أن تصبح ملاذًا كبيرًا للناس من أجل أكلها بشكل كبير، دون الاكتراث لمخاطرها الكبيرة.

وقالت أخصائية التغذية الرياضية داريا سافيليفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": تعتبر الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر الوقت المثالي لقطف الفاكهة؛ لذلك تجدون الكثير منها على الرفوف، والأسعار تكون منخفضة، فيبدأ كثير من الناس في نهاية الصيف بتناول كميات كبيرة من الفاكهة من أجل "تخزين الفيتامينات" لفصل الشتاء؛ لكن هذه فكرة ضارة.

وأضافت: لدى الناس مثل هذا السرد في رؤوسهم، وهناك أيضًا تقليد وعقلية تقول إن الفاكهة هي طعام موسمي، وأثناء تقدم الموسم، عليك أن تأكلها في كل قوتك، ثم يشكو الأشخاص أنفسهم من أنهم يأكلون التفاح، ويتوقفون عن التحكم في شهيتهم، ويزداد وزنهم وتبدأ معدتهم في التذمر.

وأردفت الأخصائية: من المفيد تناول الفاكهة في أي وقت من السنة؛ ولكن باعتدال؛ لذلك لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم لارتفاع نسبة السكر فيها.

وتابعت: إذا أكلت تفاحة واحدة، فهذه جرعة علاجية جيدة، بحد أقصى 200 غرام في اليوم، وهذا يكفي.. وستظل متوفرة لاحقًا، لا شيء يدعو للقلق.

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فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة
سبق

يساهم رُخص أثمان الفاكهة في نهاية الصيف وأوائل الخريف، في أن تصبح ملاذًا كبيرًا للناس من أجل أكلها بشكل كبير، دون الاكتراث لمخاطرها الكبيرة.

وقالت أخصائية التغذية الرياضية داريا سافيليفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": تعتبر الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر الوقت المثالي لقطف الفاكهة؛ لذلك تجدون الكثير منها على الرفوف، والأسعار تكون منخفضة، فيبدأ كثير من الناس في نهاية الصيف بتناول كميات كبيرة من الفاكهة من أجل "تخزين الفيتامينات" لفصل الشتاء؛ لكن هذه فكرة ضارة.

وأضافت: لدى الناس مثل هذا السرد في رؤوسهم، وهناك أيضًا تقليد وعقلية تقول إن الفاكهة هي طعام موسمي، وأثناء تقدم الموسم، عليك أن تأكلها في كل قوتك، ثم يشكو الأشخاص أنفسهم من أنهم يأكلون التفاح، ويتوقفون عن التحكم في شهيتهم، ويزداد وزنهم وتبدأ معدتهم في التذمر.

وأردفت الأخصائية: من المفيد تناول الفاكهة في أي وقت من السنة؛ ولكن باعتدال؛ لذلك لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم لارتفاع نسبة السكر فيها.

وتابعت: إذا أكلت تفاحة واحدة، فهذه جرعة علاجية جيدة، بحد أقصى 200 غرام في اليوم، وهذا يكفي.. وستظل متوفرة لاحقًا، لا شيء يدعو للقلق.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:30 PM

فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة

أخصائية تغذية تنبه لأضرار غائبة عن أغلب البشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,331

يساهم رُخص أثمان الفاكهة في نهاية الصيف وأوائل الخريف، في أن تصبح ملاذًا كبيرًا للناس من أجل أكلها بشكل كبير، دون الاكتراث لمخاطرها الكبيرة.

وقالت أخصائية التغذية الرياضية داريا سافيليفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": تعتبر الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر الوقت المثالي لقطف الفاكهة؛ لذلك تجدون الكثير منها على الرفوف، والأسعار تكون منخفضة، فيبدأ كثير من الناس في نهاية الصيف بتناول كميات كبيرة من الفاكهة من أجل "تخزين الفيتامينات" لفصل الشتاء؛ لكن هذه فكرة ضارة.

وأضافت: لدى الناس مثل هذا السرد في رؤوسهم، وهناك أيضًا تقليد وعقلية تقول إن الفاكهة هي طعام موسمي، وأثناء تقدم الموسم، عليك أن تأكلها في كل قوتك، ثم يشكو الأشخاص أنفسهم من أنهم يأكلون التفاح، ويتوقفون عن التحكم في شهيتهم، ويزداد وزنهم وتبدأ معدتهم في التذمر.

وأردفت الأخصائية: من المفيد تناول الفاكهة في أي وقت من السنة؛ ولكن باعتدال؛ لذلك لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم لارتفاع نسبة السكر فيها.

وتابعت: إذا أكلت تفاحة واحدة، فهذه جرعة علاجية جيدة، بحد أقصى 200 غرام في اليوم، وهذا يكفي.. وستظل متوفرة لاحقًا، لا شيء يدعو للقلق.

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