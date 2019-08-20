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بالصور.. مضاربة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

وسط تجمع حوالى 100 شخص وتراشق بالزجاجات وانتشار للشرطة

تسببت مضاربة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية، في شل حركة المرور بأحد الطرق بالعاصمة الألمانية برلين لفترة مؤقتة، وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أسفرت المضاربة عن إصابة رجل (46 عامًا) بقطع في أعلى ذراعه؛ فيما أصيب آخر (40 عامًا) بطعنة في ظهره، ونُقل إلى المستشفى.

وجرت المضاربة وسط تجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة أحداثها؛ مما اضطر الشرطة إلى أن تطلب من العديد منهم مغادرة المنطقة فورًا.

وبثت صحيفة "مورجن بوست" الألمانية، عدة صور ولقطات للواقعة، تُظهر لحظات انتشار الشرطة وتوقيف عدد من أفراد العائلتين.

وكان أعضاء من العائلتين قد تضاربوا أول الأمر داخل أحد المقاهي؛ لكن المضاربة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف في تطور لاحق. وحسب روايات شهود العيان؛ فقد تم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار.

وتضارب أعضاء العائلتين في منطقة نويكولن ببرلين، وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وقد تعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في مشاهدة المضاربة.

وقد أعلنت الشرطة أنها تُواصل تحرياتها عن سبب المضاربة واستجواب الضالعين فيها.

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بالصور.. مضاربة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين
سبق

تسببت مضاربة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية، في شل حركة المرور بأحد الطرق بالعاصمة الألمانية برلين لفترة مؤقتة، وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أسفرت المضاربة عن إصابة رجل (46 عامًا) بقطع في أعلى ذراعه؛ فيما أصيب آخر (40 عامًا) بطعنة في ظهره، ونُقل إلى المستشفى.

وجرت المضاربة وسط تجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة أحداثها؛ مما اضطر الشرطة إلى أن تطلب من العديد منهم مغادرة المنطقة فورًا.

وبثت صحيفة "مورجن بوست" الألمانية، عدة صور ولقطات للواقعة، تُظهر لحظات انتشار الشرطة وتوقيف عدد من أفراد العائلتين.

وكان أعضاء من العائلتين قد تضاربوا أول الأمر داخل أحد المقاهي؛ لكن المضاربة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف في تطور لاحق. وحسب روايات شهود العيان؛ فقد تم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار.

وتضارب أعضاء العائلتين في منطقة نويكولن ببرلين، وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وقد تعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في مشاهدة المضاربة.

وقد أعلنت الشرطة أنها تُواصل تحرياتها عن سبب المضاربة واستجواب الضالعين فيها.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
11:41 AM

بالصور.. مضاربة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

وسط تجمع حوالى 100 شخص وتراشق بالزجاجات وانتشار للشرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت مضاربة بين عائلتين كبيرتين من أصول عربية، في شل حركة المرور بأحد الطرق بالعاصمة الألمانية برلين لفترة مؤقتة، وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أسفرت المضاربة عن إصابة رجل (46 عامًا) بقطع في أعلى ذراعه؛ فيما أصيب آخر (40 عامًا) بطعنة في ظهره، ونُقل إلى المستشفى.

وجرت المضاربة وسط تجمع ما يصل إلى 100 شخص لمتابعة أحداثها؛ مما اضطر الشرطة إلى أن تطلب من العديد منهم مغادرة المنطقة فورًا.

وبثت صحيفة "مورجن بوست" الألمانية، عدة صور ولقطات للواقعة، تُظهر لحظات انتشار الشرطة وتوقيف عدد من أفراد العائلتين.

وكان أعضاء من العائلتين قد تضاربوا أول الأمر داخل أحد المقاهي؛ لكن المضاربة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف في تطور لاحق. وحسب روايات شهود العيان؛ فقد تم التراشق بالزجاجات التي أصابت العديد من السيارات بأضرار.

وتضارب أعضاء العائلتين في منطقة نويكولن ببرلين، وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، وقد تعطلت حركة المرور في الطريق لفترة مؤقتة بسبب تجمع عشرات الأشخاص الراغبين في مشاهدة المضاربة.

وقد أعلنت الشرطة أنها تُواصل تحرياتها عن سبب المضاربة واستجواب الضالعين فيها.

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