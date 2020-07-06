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"السديس" يشدد على موظفي "شؤون الحرمين" بالتقيد بالإجراءات الوقائية

عبّر عن شكره لهم على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية

تَفَقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبنى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ وذلك ضمن حملة "معًا محترزون جميعًا حذرون".

وأكد "السديس" خلال الجولة التفقدية: أن الموظفين والعاملين بالمسجد الحرام بذلوا جهودًا طيبة خلال الفترة الماضية، في ظل جائحة كورونا؛ مبينًا أن هذه الجهود هي محل شكر وتقدير للجميع؛ مؤكدًا أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يضاهيه أي شرف.

ونوّه بما اتخذته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نمرّ بها؛ حيث بذلت الدولة جهودها كافة واستنفرت طاقاتها لمكافحة وباء كورونا الذي انتشر في العالم أجمع.

وشدد الرئيس العام على عموم الموظفين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية والتعقيم المستمر، والتباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات؛ معبرًا عن شكره لجميع الموظفين على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الجولة حرصًا منه على سير العمل والثناء على الموظفين؛ لبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يشدد على موظفي "شؤون الحرمين" بالتقيد بالإجراءات الوقائية
سبق

تَفَقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبنى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ وذلك ضمن حملة "معًا محترزون جميعًا حذرون".

وأكد "السديس" خلال الجولة التفقدية: أن الموظفين والعاملين بالمسجد الحرام بذلوا جهودًا طيبة خلال الفترة الماضية، في ظل جائحة كورونا؛ مبينًا أن هذه الجهود هي محل شكر وتقدير للجميع؛ مؤكدًا أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يضاهيه أي شرف.

ونوّه بما اتخذته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نمرّ بها؛ حيث بذلت الدولة جهودها كافة واستنفرت طاقاتها لمكافحة وباء كورونا الذي انتشر في العالم أجمع.

وشدد الرئيس العام على عموم الموظفين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية والتعقيم المستمر، والتباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات؛ معبرًا عن شكره لجميع الموظفين على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الجولة حرصًا منه على سير العمل والثناء على الموظفين؛ لبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:50 PM

"السديس" يشدد على موظفي "شؤون الحرمين" بالتقيد بالإجراءات الوقائية

عبّر عن شكره لهم على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تَفَقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبنى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ وذلك ضمن حملة "معًا محترزون جميعًا حذرون".

وأكد "السديس" خلال الجولة التفقدية: أن الموظفين والعاملين بالمسجد الحرام بذلوا جهودًا طيبة خلال الفترة الماضية، في ظل جائحة كورونا؛ مبينًا أن هذه الجهود هي محل شكر وتقدير للجميع؛ مؤكدًا أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يضاهيه أي شرف.

ونوّه بما اتخذته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نمرّ بها؛ حيث بذلت الدولة جهودها كافة واستنفرت طاقاتها لمكافحة وباء كورونا الذي انتشر في العالم أجمع.

وشدد الرئيس العام على عموم الموظفين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية والتعقيم المستمر، والتباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات؛ معبرًا عن شكره لجميع الموظفين على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الجولة حرصًا منه على سير العمل والثناء على الموظفين؛ لبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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