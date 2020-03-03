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بعد يومين من تدميرها طائرتين.. تركيا تسقط طائرة للنظام السوري فوق إدلب

وسائل إعلام "الأسد" أشارت إلى الاستهداف

أسقط الجيش التركي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في إطار هجوم ينفذه في منطقة إدلب شمال غرب سوريا لصد قوات بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة من طراز إل-39، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم القوات التركية استهدفت طائرة حربية للنظام.

وأسقطت تركيا الأحد الماضي طائرتين حربيتين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق محافظة إدلب.

الجيش التركي طائرة حربية تابعة للنظام السوري

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بعد يومين من تدميرها طائرتين.. تركيا تسقط طائرة للنظام السوري فوق إدلب
سبق

أسقط الجيش التركي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في إطار هجوم ينفذه في منطقة إدلب شمال غرب سوريا لصد قوات بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة من طراز إل-39، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم القوات التركية استهدفت طائرة حربية للنظام.

وأسقطت تركيا الأحد الماضي طائرتين حربيتين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق محافظة إدلب.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:40 PM

بعد يومين من تدميرها طائرتين.. تركيا تسقط طائرة للنظام السوري فوق إدلب

وسائل إعلام "الأسد" أشارت إلى الاستهداف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقط الجيش التركي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في إطار هجوم ينفذه في منطقة إدلب شمال غرب سوريا لصد قوات بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة من طراز إل-39، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم القوات التركية استهدفت طائرة حربية للنظام.

وأسقطت تركيا الأحد الماضي طائرتين حربيتين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق محافظة إدلب.

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