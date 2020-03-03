وأسقطت تركيا الأحد الماضي طائرتين حربيتين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق محافظة إدلب.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم القوات التركية استهدفت طائرة حربية للنظام.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة من طراز إل-39، وفقاً لـ"رويترز".

أسقط الجيش التركي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في إطار هجوم ينفذه في منطقة إدلب شمال غرب سوريا لصد قوات بشار الأسد.

بعد يومين من تدميرها طائرتين.. تركيا تسقط طائرة للنظام السوري فوق إدلب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-03 أسقط الجيش التركي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في إطار هجوم ينفذه في منطقة إدلب شمال غرب سوريا لصد قوات بشار الأسد. وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة من طراز إل-39، وفقاً لـ"رويترز". وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم القوات التركية استهدفت طائرة حربية للنظام. وأسقطت تركيا الأحد الماضي طائرتين حربيتين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق محافظة إدلب.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 04:40 PM

بعد يومين من تدميرها طائرتين.. تركيا تسقط طائرة للنظام السوري فوق إدلب وسائل إعلام "الأسد" أشارت إلى الاستهداف





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أسقط الجيش التركي، اليوم (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة للنظام السوري، في إطار هجوم ينفذه في منطقة إدلب شمال غرب سوريا لصد قوات بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة من طراز إل-39، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم القوات التركية استهدفت طائرة حربية للنظام.

وأسقطت تركيا الأحد الماضي طائرتين حربيتين من طراز سوخوي للنظام السوري فوق محافظة إدلب.