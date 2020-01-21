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"شرطة مكة" تطيح بمقيم إثيوبي تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها

﻿ ضبط بحوزته 253 بطاقة ووثائق وتصاريح وأختام مزورة وجهاز طباعة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وأضاف "الغامدي" أن المقيم ضبط بحوزته (253) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه.

مكة المركمة المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة محمد الغامدي جرائم التزييف والتزوير تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي

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"شرطة مكة" تطيح بمقيم إثيوبي تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وأضاف "الغامدي" أن المقيم ضبط بحوزته (253) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:11 PM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:40 PM

"شرطة مكة" تطيح بمقيم إثيوبي تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها

﻿ ضبط بحوزته 253 بطاقة ووثائق وتصاريح وأختام مزورة وجهاز طباعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
4,663

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وأضاف "الغامدي" أن المقيم ضبط بحوزته (253) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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