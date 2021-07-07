رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

قضى في مستشفى بدمشق عن عمر 83 عاماً

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".