رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.
وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".
توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.
وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".
توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.
وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".
توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.
وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".