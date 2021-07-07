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رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

قضى في مستشفى بدمشق عن عمر 83 عاماً

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

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رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل
سبق

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
07:44 PM

رحيل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل

قضى في مستشفى بدمشق عن عمر 83 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل، اليوم (الأربعاء)، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأوضح صديقان لـ"جبريل" أنه توفي بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

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