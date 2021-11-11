النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض": المواقف العامة أمام المنشآت "حق للجميع"

أكدت: لا يسمح بإغلاقها أو تخصيصها للزبائن والعقوبة النظامية للمخالف

حذرت أمانة منطقة الرياض ملاك المنشآت التجارية على الطرق العامة، من إغلاق المواقف أو محاولة تخصيصها لزبائنهم، مبيّنة أن ذلك يعرضهم ذلك للعقوبات النظامية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّنت "الأمانة" أن المواقف في الطرق العامة حق للجميع حتى وإن كانت أمام منشأة تجارية، ولا يسمح بأي حالٍ من الأحوال لإغلاقها أو تخصيصها للزبائن فقط، وأنها ترصد مثل تلك التجاوزات من خلال الجولات الميدانية وبلاغات السكان، حيث يجري تنبيه المخالف في المرة الأولى لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة النظامية بحق المنشأة.

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض": المواقف العامة أمام المنشآت "حق للجميع"
سبق

حذرت أمانة منطقة الرياض ملاك المنشآت التجارية على الطرق العامة، من إغلاق المواقف أو محاولة تخصيصها لزبائنهم، مبيّنة أن ذلك يعرضهم ذلك للعقوبات النظامية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّنت "الأمانة" أن المواقف في الطرق العامة حق للجميع حتى وإن كانت أمام منشأة تجارية، ولا يسمح بأي حالٍ من الأحوال لإغلاقها أو تخصيصها للزبائن فقط، وأنها ترصد مثل تلك التجاوزات من خلال الجولات الميدانية وبلاغات السكان، حيث يجري تنبيه المخالف في المرة الأولى لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة النظامية بحق المنشأة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
09:20 PM

"أمانة الرياض": المواقف العامة أمام المنشآت "حق للجميع"

أكدت: لا يسمح بإغلاقها أو تخصيصها للزبائن والعقوبة النظامية للمخالف

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
1,485

حذرت أمانة منطقة الرياض ملاك المنشآت التجارية على الطرق العامة، من إغلاق المواقف أو محاولة تخصيصها لزبائنهم، مبيّنة أن ذلك يعرضهم ذلك للعقوبات النظامية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّنت "الأمانة" أن المواقف في الطرق العامة حق للجميع حتى وإن كانت أمام منشأة تجارية، ولا يسمح بأي حالٍ من الأحوال لإغلاقها أو تخصيصها للزبائن فقط، وأنها ترصد مثل تلك التجاوزات من خلال الجولات الميدانية وبلاغات السكان، حيث يجري تنبيه المخالف في المرة الأولى لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة النظامية بحق المنشأة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة