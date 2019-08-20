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وكيل المعتدى عليها بـ"الحجر" في مكة: لا صلة قرابة بينهما.. راعوا المشاعر

قال: القضية منظورة حاليًا أمام جهات الاختصاص للفصل فيها وفقًا لأحكام الشرع

أكد المحامي والمستشار القانوني فراس الطرابلسي، وكيل المعتدى عليها في واقعة "قاذف الفتاة بحجر"، أنه لا توجد أي علاقه أسرية بين أطراف الحادثة الظاهرين في التسجيل المرئي.

وقال "الطرابلسي": المعتدى عليها كانت في زيارة مع أسرتها إلى مكة، وحين توجهت لركوب سيارتها باغتها المعتدي بعبارات هجومية، وحين قامت بالاستنجاد بقريبها قام المعتدي على الفور بالتقاط حجر وقذفها به؛ وفقًا لما هو ظاهر في المقطع.

وأضاف: قامت المعتدى عليها مباشرة برفع بلاغ على موقع "كلنا أمن"، وتم التجاوب فورًا مع البلاغ وتوجيهها لقسم الشرطة ذي الاختصاص المكاني لتقديم شكواها وتسجيل أقوالها.

واختتم بالقول: القضية حاليًا منظورة أمام جهات الاختصاص للفصل فيها؛ وفقًا لأحكام الشرع، ونأمل من الجميع مراعاة مشاعر أصحاب الموضوع؛ خاصة وأن القضية قيد التحقيق.

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وكيل المعتدى عليها بـ"الحجر" في مكة: لا صلة قرابة بينهما.. راعوا المشاعر
سبق

أكد المحامي والمستشار القانوني فراس الطرابلسي، وكيل المعتدى عليها في واقعة "قاذف الفتاة بحجر"، أنه لا توجد أي علاقه أسرية بين أطراف الحادثة الظاهرين في التسجيل المرئي.

وقال "الطرابلسي": المعتدى عليها كانت في زيارة مع أسرتها إلى مكة، وحين توجهت لركوب سيارتها باغتها المعتدي بعبارات هجومية، وحين قامت بالاستنجاد بقريبها قام المعتدي على الفور بالتقاط حجر وقذفها به؛ وفقًا لما هو ظاهر في المقطع.

وأضاف: قامت المعتدى عليها مباشرة برفع بلاغ على موقع "كلنا أمن"، وتم التجاوب فورًا مع البلاغ وتوجيهها لقسم الشرطة ذي الاختصاص المكاني لتقديم شكواها وتسجيل أقوالها.

واختتم بالقول: القضية حاليًا منظورة أمام جهات الاختصاص للفصل فيها؛ وفقًا لأحكام الشرع، ونأمل من الجميع مراعاة مشاعر أصحاب الموضوع؛ خاصة وأن القضية قيد التحقيق.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
02:19 PM

وكيل المعتدى عليها بـ"الحجر" في مكة: لا صلة قرابة بينهما.. راعوا المشاعر

قال: القضية منظورة حاليًا أمام جهات الاختصاص للفصل فيها وفقًا لأحكام الشرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكد المحامي والمستشار القانوني فراس الطرابلسي، وكيل المعتدى عليها في واقعة "قاذف الفتاة بحجر"، أنه لا توجد أي علاقه أسرية بين أطراف الحادثة الظاهرين في التسجيل المرئي.

وقال "الطرابلسي": المعتدى عليها كانت في زيارة مع أسرتها إلى مكة، وحين توجهت لركوب سيارتها باغتها المعتدي بعبارات هجومية، وحين قامت بالاستنجاد بقريبها قام المعتدي على الفور بالتقاط حجر وقذفها به؛ وفقًا لما هو ظاهر في المقطع.

وأضاف: قامت المعتدى عليها مباشرة برفع بلاغ على موقع "كلنا أمن"، وتم التجاوب فورًا مع البلاغ وتوجيهها لقسم الشرطة ذي الاختصاص المكاني لتقديم شكواها وتسجيل أقوالها.

واختتم بالقول: القضية حاليًا منظورة أمام جهات الاختصاص للفصل فيها؛ وفقًا لأحكام الشرع، ونأمل من الجميع مراعاة مشاعر أصحاب الموضوع؛ خاصة وأن القضية قيد التحقيق.

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