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أضم .. سيل "وادي العرج" يجرف مواطنين بعد غرق سيارتهما

"المدني" عثر على أحدهما مصابًا وجهود مكثفة للبحث عن الآخر

جرف سيل وادي العرج بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس السبت مواطنين، بعد أن دهمهما أثناء عبورهما للوادي.

وكان الدفاع المدني بمحافظة أضم قد تلقى بلاغًا من مواطنين يفيد بمشاهدتهم مواطنين جرفهما سيل وادي العرج بعد أن علقت سيارتهما به، وقد انتقلت فرق الإنقاذ بقيادة مدير الإدارة الرائد سالم السيد لموقع الحادثة، وعثرت على السيارة التي كانا يستقلانها وقد طمرتها المياه.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين، حيث عثر على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك على مسافة أمتار بسيطة من سقوط السيارة، وقد تم نقله لمستشفى أضم العام بوساطة الهلال الأحمر، فيما ما زال البحث جاريًا عن المواطن الآخر.

يُذكر أن مراكز شرق محافظة أضم شهدت عصر أمس السبت أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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أضم .. سيل "وادي العرج" يجرف مواطنين بعد غرق سيارتهما
سبق

جرف سيل وادي العرج بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس السبت مواطنين، بعد أن دهمهما أثناء عبورهما للوادي.

وكان الدفاع المدني بمحافظة أضم قد تلقى بلاغًا من مواطنين يفيد بمشاهدتهم مواطنين جرفهما سيل وادي العرج بعد أن علقت سيارتهما به، وقد انتقلت فرق الإنقاذ بقيادة مدير الإدارة الرائد سالم السيد لموقع الحادثة، وعثرت على السيارة التي كانا يستقلانها وقد طمرتها المياه.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين، حيث عثر على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك على مسافة أمتار بسيطة من سقوط السيارة، وقد تم نقله لمستشفى أضم العام بوساطة الهلال الأحمر، فيما ما زال البحث جاريًا عن المواطن الآخر.

يُذكر أن مراكز شرق محافظة أضم شهدت عصر أمس السبت أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:42 AM

أضم .. سيل "وادي العرج" يجرف مواطنين بعد غرق سيارتهما

"المدني" عثر على أحدهما مصابًا وجهود مكثفة للبحث عن الآخر

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عوض الفهمي - مكة المكرمة
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3,785

جرف سيل وادي العرج بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس السبت مواطنين، بعد أن دهمهما أثناء عبورهما للوادي.

وكان الدفاع المدني بمحافظة أضم قد تلقى بلاغًا من مواطنين يفيد بمشاهدتهم مواطنين جرفهما سيل وادي العرج بعد أن علقت سيارتهما به، وقد انتقلت فرق الإنقاذ بقيادة مدير الإدارة الرائد سالم السيد لموقع الحادثة، وعثرت على السيارة التي كانا يستقلانها وقد طمرتها المياه.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين، حيث عثر على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك على مسافة أمتار بسيطة من سقوط السيارة، وقد تم نقله لمستشفى أضم العام بوساطة الهلال الأحمر، فيما ما زال البحث جاريًا عن المواطن الآخر.

يُذكر أن مراكز شرق محافظة أضم شهدت عصر أمس السبت أمطارًا غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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