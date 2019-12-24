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"البريكان": لهجة "طاش ما طاش" عن أهل الزبير مصطنعة .. بالغ "القصبي"

قال: ليس فيها مط .. حالات بسيطة كقلب الجيم ياء وهي موجودة في دول الخليج

نفى الدكتور عثمان البريكان؛ أن يكون "كاركتر" الممثل ناصر القصبي؛ في حلقات "طاش ما طاش" مطابقة تماماً لأهل الزبير الذين ينحدرون من وسط منطقة نجد، مشيراً إلى أنها لهجة مصطنعة وليس فيها مط، وأراد الممثل المبالغة لإضحاك الناس.

وأضاف، في حديثه مع عبدالله المديفر؛ في برنامج "في الصورة"، أن تاريخ الزبير بدأ عام 1003هـ، بتأسيس "مسجد النجادة" الذي يرمز إلى نجد، وانتهى عام 1393هـ بعودة نحو 98% من أهلها إلى نجد والمناطق الشمالية والوسطى ونجران، كما أن اسمها مستمدٌ من الصحابي الزبير بن العوام -رضي الله عنه-.

وفي تعليقه على اللهجة قال "البريكان": "ربما نمط الكلمة في حالة تعجب مثل (أعوذ بالله)، وليس هناك تباين واضح بين لهجة الزبير عند الرجال والنساء".

وتابع: "كما أن هناك حالات بسيطة مثل قلب الجيم إلى ياء وهي موجودة في كل دول الخليج، ويقال إن أصلها من الحوطة، ويوجد تقارب بين الكويت والزبير، فهما تأثرا ببعضهما بعضاً في العادات والتقاليد نتيجة القرب والعلاقات الاجتماعية".

الدكتور عثمان البريكان لهجة طاش ما طاش الممثل ناصر القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البريكان": لهجة "طاش ما طاش" عن أهل الزبير مصطنعة .. بالغ "القصبي"
سبق

نفى الدكتور عثمان البريكان؛ أن يكون "كاركتر" الممثل ناصر القصبي؛ في حلقات "طاش ما طاش" مطابقة تماماً لأهل الزبير الذين ينحدرون من وسط منطقة نجد، مشيراً إلى أنها لهجة مصطنعة وليس فيها مط، وأراد الممثل المبالغة لإضحاك الناس.

وأضاف، في حديثه مع عبدالله المديفر؛ في برنامج "في الصورة"، أن تاريخ الزبير بدأ عام 1003هـ، بتأسيس "مسجد النجادة" الذي يرمز إلى نجد، وانتهى عام 1393هـ بعودة نحو 98% من أهلها إلى نجد والمناطق الشمالية والوسطى ونجران، كما أن اسمها مستمدٌ من الصحابي الزبير بن العوام -رضي الله عنه-.

وفي تعليقه على اللهجة قال "البريكان": "ربما نمط الكلمة في حالة تعجب مثل (أعوذ بالله)، وليس هناك تباين واضح بين لهجة الزبير عند الرجال والنساء".

وتابع: "كما أن هناك حالات بسيطة مثل قلب الجيم إلى ياء وهي موجودة في كل دول الخليج، ويقال إن أصلها من الحوطة، ويوجد تقارب بين الكويت والزبير، فهما تأثرا ببعضهما بعضاً في العادات والتقاليد نتيجة القرب والعلاقات الاجتماعية".

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
12:51 PM

"البريكان": لهجة "طاش ما طاش" عن أهل الزبير مصطنعة .. بالغ "القصبي"

قال: ليس فيها مط .. حالات بسيطة كقلب الجيم ياء وهي موجودة في دول الخليج

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
1,003

نفى الدكتور عثمان البريكان؛ أن يكون "كاركتر" الممثل ناصر القصبي؛ في حلقات "طاش ما طاش" مطابقة تماماً لأهل الزبير الذين ينحدرون من وسط منطقة نجد، مشيراً إلى أنها لهجة مصطنعة وليس فيها مط، وأراد الممثل المبالغة لإضحاك الناس.

وأضاف، في حديثه مع عبدالله المديفر؛ في برنامج "في الصورة"، أن تاريخ الزبير بدأ عام 1003هـ، بتأسيس "مسجد النجادة" الذي يرمز إلى نجد، وانتهى عام 1393هـ بعودة نحو 98% من أهلها إلى نجد والمناطق الشمالية والوسطى ونجران، كما أن اسمها مستمدٌ من الصحابي الزبير بن العوام -رضي الله عنه-.

وفي تعليقه على اللهجة قال "البريكان": "ربما نمط الكلمة في حالة تعجب مثل (أعوذ بالله)، وليس هناك تباين واضح بين لهجة الزبير عند الرجال والنساء".

وتابع: "كما أن هناك حالات بسيطة مثل قلب الجيم إلى ياء وهي موجودة في كل دول الخليج، ويقال إن أصلها من الحوطة، ويوجد تقارب بين الكويت والزبير، فهما تأثرا ببعضهما بعضاً في العادات والتقاليد نتيجة القرب والعلاقات الاجتماعية".

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