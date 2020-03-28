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"الصحة العراقية": 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة

إجمالي عدد حالات المصابين تصل إلى 506 والمتعافون 131

أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، بتسجيل 48 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المصابين في عموم العراق إلى 506 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان لها وفق "سبوتنيك": مختبرات الوزارة سجلت تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، "الأولى في بغداد الرصافة، والثانية في البصرة".

وأكدت الوزارة تسجيل تسع حالات شفاء جديدة"، فيما بلغ إجمالي الإصابات في العراق 506، والوفيات 42 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء التام 131 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العراقية": 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة
سبق

أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، بتسجيل 48 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المصابين في عموم العراق إلى 506 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان لها وفق "سبوتنيك": مختبرات الوزارة سجلت تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، "الأولى في بغداد الرصافة، والثانية في البصرة".

وأكدت الوزارة تسجيل تسع حالات شفاء جديدة"، فيما بلغ إجمالي الإصابات في العراق 506، والوفيات 42 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء التام 131 حالة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:23 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:35 PM

"الصحة العراقية": 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة

إجمالي عدد حالات المصابين تصل إلى 506 والمتعافون 131

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، بتسجيل 48 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مشيرةً إلى ارتفاع عدد المصابين في عموم العراق إلى 506 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان لها وفق "سبوتنيك": مختبرات الوزارة سجلت تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، "الأولى في بغداد الرصافة، والثانية في البصرة".

وأكدت الوزارة تسجيل تسع حالات شفاء جديدة"، فيما بلغ إجمالي الإصابات في العراق 506، والوفيات 42 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء التام 131 حالة.

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