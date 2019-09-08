"الشؤون الإسلامية" تواصل النقل المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر اليوتيوب

بتوجيهات "آل الشيخ" لنقل وقائعها بالصوت والصورة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، تقديم خدمة البث المباشر بالصوت والصورة لفعاليات وتلاوات المتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، عبر قناة الوزارة على منصة اليوتيوب.



وتشارك عدة محطات فضائية مرئية ومسموعة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها والأنشطة المصاحبة لها، وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة، ونقل حفل تكريم الفائزين من المسجد الحرام على الهواء مباشرة.

وأوضحت الأمانة العامة للمسابقة أن وقائع المسابقة تُنقل عبر عدد من المنصات بمشاركة وسائل إعلامية مختلفة مرئية ومسموعة، لإتاحة الفرصة للمتابعين حول العالم للاطلاع على التصفيات النهائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها أسهمت في تقريب الحدث للجميع ليكونوا على اطلاع على كافة تفاصيل المسابقة إلى حين إعلان أسماء الفائزين في الحفل الختامي في الثاني عشر من محرم الحالي.