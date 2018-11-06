أسقط الاتفاق برباعية.. جماهير الزعيم تردد " صدارة بس "

في الجولة الخامسة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وسع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه ( النصر والأهلي ) إلى خمس نقاط، حينما استطاع أن يسحق الاتفاق برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة الخامسة ( مؤجلة ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة متربعاً على قمة الترتيب، فيما بقي الاتفاق سادساً برصيد 14 نقطة.

وفي التفاصيل، بدأ الهلال الهجوم مبكراً على مرمى الضيف، فكانت محاولات سالم الدوسري و"قوميز" هي الأبرز خلال العشر دقائق الأولى.

ونتيجة للضغط المتواصل وتحديداً عند الدقيقة 16 ومن كرة عرضية من "كاريلو " يحرز سالم الدوسري الهدف الأول للأزرق.

حاول الاتفاق تعديل النتيجة عن طريق محمد الكويكبي تارة وأخرى عن طريق فخرالدين بن يوسف عند الدقيقتين (25 ,30).

في الدقيقة 45 استطاع الهلال تعزيز النتيجة بهدف آخر عن طريق "كاريلو " حينما استثمر خطأ من الحارس الاتفاقي وزميله المدافع السيد.

في الشوط الثاني حاول الاتفاق تقليص النتيجة مبكراً وتحديداً في الدقيقة 46 لكن رأسية محمد البريك أبطلت المحاولة، حينما أبعد الكرة من حلق المرمى الهلالي.

كما استأسد الحارس علي الحبسي عند الدقيقة 49 وأبعد كرة "غوانكا " ببراعة قبل أن تلج المرمى.

ومن كرة مرتدة هلالية عند الدقيقة 55، حول الدوسري كرة عرضية مثالية وصلت للفرنسي "قوميز " داخل الصندوق الأحمر حولها الأخير مقصية ولا أجمل داخل الشباك كهدف هلالي ثالث.

وفي الدقيقة 66 أحرز الضيوف هدفهم الأول عن طريق "غوانكا "بعد أن استفاد من كرة مرتدة وصلته ووضعها بشكل رائع على يمين الحبسي.

لكن الفرنسي "قوميز " لم يمنح الضيوف فرصة الفرح بهدفهم حينما باغتهم عند الدقيقة 71 بهدف رابع ( سابع للاعب - هداف الدوري ) حينما استثمر عرضية الدوسري وحولها رأسية على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 82 تتعاطف العارضة الاتفاقية وتتصدى لرأسية "قوميز " وتحرمه من الهاتريك.