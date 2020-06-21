"العتيبي" إلى رتبة "عقيد" بمرور الطائف

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، في مكتبه، رياض بن عقيل العتيبي؛ رتبته الجديدة "عقيد" بإدارة مرور الطائف، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وهنّأ اللواء "العطوي" العقيد "العتيبي" بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.



ويعدّ "العتيبي" أحد الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله بإدارة مرور الطائف.



وعبّر العقيد رياض العتيبي عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثّل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمة للدين ثم الملك والوطن.



جاء ذلك بحضور مدير مرور الطائف المكلف العقيد تركي بن سليم الحميدي.