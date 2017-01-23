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"تعليم جدة " يكرم 1300 متقاعد ومتقاعدة

رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي حفل التكريم الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بجدة للمتقاعدين والمتقاعدات من منسوبيها ومنسوباتها بحضور قيادات التعليم بجدة.

و اشتمل الحفل على عدد من الفقرات التي تنوعت ما بين عرض مرئي يتضمن رحلة عمر لمعلم ومعلمة من المتقاعدين وأوبريتاً بعنوان الوفاء لمن خدموا التعليم بالإضافة لعدد من الفقرات الخطابية.

فيما وجه مدير عام تعليم جدة كلمة للمكرمين والمكرمات أكد من خلالها أنهم يستحقون التكريم والاحتفاء مشيداً بما قدموه خلال فترة أداء رسالتهم السامية لسنوات عديدة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي أن عدد المكرمين والمكرمات يزيد على ١٣٠٠ من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بالإضافة للمستخدمين والمستخدمات من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة.

وفي ختام الحفل كرم الثقفي المتقاعدين فيما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات) سعاد آل منصور المتقاعدات في القسم النسائي بالقاعة كما شمل التكريم الرعاة والداعمين.

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"تعليم جدة " يكرم 1300 متقاعد ومتقاعدة
سبق

رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي حفل التكريم الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بجدة للمتقاعدين والمتقاعدات من منسوبيها ومنسوباتها بحضور قيادات التعليم بجدة.

و اشتمل الحفل على عدد من الفقرات التي تنوعت ما بين عرض مرئي يتضمن رحلة عمر لمعلم ومعلمة من المتقاعدين وأوبريتاً بعنوان الوفاء لمن خدموا التعليم بالإضافة لعدد من الفقرات الخطابية.

فيما وجه مدير عام تعليم جدة كلمة للمكرمين والمكرمات أكد من خلالها أنهم يستحقون التكريم والاحتفاء مشيداً بما قدموه خلال فترة أداء رسالتهم السامية لسنوات عديدة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي أن عدد المكرمين والمكرمات يزيد على ١٣٠٠ من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بالإضافة للمستخدمين والمستخدمات من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة.

وفي ختام الحفل كرم الثقفي المتقاعدين فيما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات) سعاد آل منصور المتقاعدات في القسم النسائي بالقاعة كما شمل التكريم الرعاة والداعمين.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:23 PM

"تعليم جدة " يكرم 1300 متقاعد ومتقاعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي حفل التكريم الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بجدة للمتقاعدين والمتقاعدات من منسوبيها ومنسوباتها بحضور قيادات التعليم بجدة.

و اشتمل الحفل على عدد من الفقرات التي تنوعت ما بين عرض مرئي يتضمن رحلة عمر لمعلم ومعلمة من المتقاعدين وأوبريتاً بعنوان الوفاء لمن خدموا التعليم بالإضافة لعدد من الفقرات الخطابية.

فيما وجه مدير عام تعليم جدة كلمة للمكرمين والمكرمات أكد من خلالها أنهم يستحقون التكريم والاحتفاء مشيداً بما قدموه خلال فترة أداء رسالتهم السامية لسنوات عديدة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي أن عدد المكرمين والمكرمات يزيد على ١٣٠٠ من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بالإضافة للمستخدمين والمستخدمات من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة.

وفي ختام الحفل كرم الثقفي المتقاعدين فيما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات) سعاد آل منصور المتقاعدات في القسم النسائي بالقاعة كما شمل التكريم الرعاة والداعمين.

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