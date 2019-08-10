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تعرّف على درجة الحرارة وسرعة الرياح حاليًا في عرفات والمشاعر

إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ووفق أرقام "الأرصاد"

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوة) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على درجة الحرارة وسرعة الرياح حاليًا في عرفات والمشاعر
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوة) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:13 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:03 AM

تعرّف على درجة الحرارة وسرعة الرياح حاليًا في عرفات والمشاعر

إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ووفق أرقام "الأرصاد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,634

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوة) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

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