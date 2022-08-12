وقالت "الجوازات": إن "التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء".

وردّت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر" على استفسار "مقيم" يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه.

شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي.

"الجوازات" تشترط خلو سجل الراغب بالحصول على تأشيرة خروج نهائي من الحقوق الخاصة ذياب الشمري سبق 2020-08-12 شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي. وردّت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر" على استفسار "مقيم" يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه. وقالت "الجوازات": إن "التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 05:49 PM

"الجوازات" تشترط خلو سجل الراغب بالحصول على تأشيرة خروج نهائي من الحقوق الخاصة حتى يتمكن من إتمام إجراءاته





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شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي.

وردّت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر" على استفسار "مقيم" يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه.

وقالت "الجوازات": إن "التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء".