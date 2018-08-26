النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية

بعد الكشف عن ممارسات مخيفة يرتكبها الأمن في السجن سيئ السمعة

لا تزال ردود الفعل مستمرة عقب التسريبات الفظيعة التي كشفت ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وتفصيلاً، أوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن اللقطات المسربة من إيفين، تؤكد أن التعذيب منهجي في السجون الإيرانية، ودعا المكتب إيران للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفق العربية نت.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد يوم من انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخترقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

وكان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي أقر أمس الثلاثاء، بصحة تلك المقاطع.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو المزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

يُذكر أن سجن إيفين شيد في عام 1971، حيث شهد سلسلة من الانتهاكات التي تفاقمت بعد الثورة الإيرانية ، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية
سبق

لا تزال ردود الفعل مستمرة عقب التسريبات الفظيعة التي كشفت ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وتفصيلاً، أوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن اللقطات المسربة من إيفين، تؤكد أن التعذيب منهجي في السجون الإيرانية، ودعا المكتب إيران للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفق العربية نت.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد يوم من انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخترقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

وكان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي أقر أمس الثلاثاء، بصحة تلك المقاطع.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو المزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

يُذكر أن سجن إيفين شيد في عام 1971، حيث شهد سلسلة من الانتهاكات التي تفاقمت بعد الثورة الإيرانية ، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:46 PM

أمريكا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية

بعد الكشف عن ممارسات مخيفة يرتكبها الأمن في السجن سيئ السمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
397

لا تزال ردود الفعل مستمرة عقب التسريبات الفظيعة التي كشفت ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وتفصيلاً، أوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن اللقطات المسربة من إيفين، تؤكد أن التعذيب منهجي في السجون الإيرانية، ودعا المكتب إيران للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفق العربية نت.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد يوم من انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخترقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

وكان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي أقر أمس الثلاثاء، بصحة تلك المقاطع.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو المزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

يُذكر أن سجن إيفين شيد في عام 1971، حيث شهد سلسلة من الانتهاكات التي تفاقمت بعد الثورة الإيرانية ، ولا تزال مستمرة حتى الساعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة