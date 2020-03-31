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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

عدد إصابات "كورونا" يتخطى الـ800 ألف والمتعافون فوق الـ170 ألفاً

وفيات الفيروس في إسبانيا تعود للتصاعد "المخيف" ورقم قياسي اليوم

تخطى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً، اليوم، حاجز الـ800 ألف حالة، كما تخطى عدد حالات الشفاء حاجز الـ170 ألف حالة.

وعادت إسبانيا، بعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، لتسجل اليوم الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصاً خلال 24 ساعة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضرراً بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.

وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصاً في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.

وشهد الأحد الماضي، تسجيل إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس "كورونا"، بلغت 838 حالة وفاة.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد إصابات "كورونا" يتخطى الـ800 ألف والمتعافون فوق الـ170 ألفاً
سبق

تخطى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً، اليوم، حاجز الـ800 ألف حالة، كما تخطى عدد حالات الشفاء حاجز الـ170 ألف حالة.

وعادت إسبانيا، بعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، لتسجل اليوم الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصاً خلال 24 ساعة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضرراً بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.

وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصاً في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.

وشهد الأحد الماضي، تسجيل إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس "كورونا"، بلغت 838 حالة وفاة.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:40 PM

عدد إصابات "كورونا" يتخطى الـ800 ألف والمتعافون فوق الـ170 ألفاً

وفيات الفيروس في إسبانيا تعود للتصاعد "المخيف" ورقم قياسي اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,329

تخطى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً، اليوم، حاجز الـ800 ألف حالة، كما تخطى عدد حالات الشفاء حاجز الـ170 ألف حالة.

وعادت إسبانيا، بعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، لتسجل اليوم الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصاً خلال 24 ساعة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضرراً بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.

وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصاً في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.

وشهد الأحد الماضي، تسجيل إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس "كورونا"، بلغت 838 حالة وفاة.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

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